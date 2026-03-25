Investimentos bilionários impulsionam desenvolvimento em Cachoeiro
A cidade amplia sua capacidade de crescimento e reforça seu papel como referência econômica no Espírito Santo.
Cachoeiro de Itapemirim celebra, nesta quarta-feira (25), 159 anos de emancipação política com avanços significativos em infraestrutura e serviços públicos. Ao longo dos últimos anos, o município consolidou um novo ciclo de desenvolvimento, impulsionado por cerca de R$ 1 bilhão em investimentos do Governo do Estado. Dessa forma, a cidade amplia sua capacidade de crescimento e reforça seu papel como referência econômica no Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Atualmente, os recursos contemplam áreas estratégicas, como saneamento, mobilidade urbana, segurança, educação e saúde. Além disso, os investimentos também ampliam as opções de lazer, cultura e políticas públicas voltadas à juventude, às mulheres e ao fortalecimento da agricultura local. Com isso, a população passa a contar com melhorias diretas na qualidade de vida e no bem-estar.
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Na área da saúde, por exemplo, o município avança com a construção de cinco novas Unidades Básicas de Saúde nos bairros Luiz Tinoco da Fonseca, Paraíso, Agostinho Simonato, Nossa Senhora Aparecida e Recanto. Ao mesmo tempo, a educação também recebe atenção, com obras de reforma em unidades como as escolas Prof. Petronilha Vidigal, em Itaoca, e Presidente Getúlio Vargas, no bairro Abelardo Ferreira Machado.
Cachoeiro no caminho do desenvolvimento
Além dessas ações, o Governo do Estado já entregou obras importantes na cidade. Em agosto do ano passado, foi inaugurado o sistema de macrodrenagem e a primeira etapa da reabilitação do pavimento da Avenida José Félix Cheim, conhecida como Linha Vermelha. O investimento ultrapassou R$ 120 milhões e contribui diretamente para a mobilidade urbana e a prevenção de alagamentos.
“Recentemente, o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço assinaram um convênio para a aquisição de área destinada à implantação do Distrito Industrial de Pacotuba, com previsão de investimento de R$ 19,45 milhões. O Governo do Estado entende o protagonismo de Cachoeiro de Itapemirim. Somos conhecidos mundialmente pela qualidade de nossas rochas ornamentais, graças a Cachoeiro”, destaca o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Júnior Abreu.
Investimentos em Cachoeiro
Os investimentos em cachoeiro ganham importância. Um deles é o projeto de implantação do Distrito Industrial de Pacotuba. Recentemente, o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço firmaram convênio para a aquisição da área, com previsão de investimento de R$ 19,45 milhões. A iniciativa busca fortalecer a economia local e ampliar oportunidades de emprego e renda.
Por outro lado, as obras de ampliação e modernização do aeroporto de Cachoeiro também avançam. Com investimento de R$ 76,5 milhões e cerca de 90% dos serviços concluídos, o projeto já entregou melhorias como iluminação da pista, pavimentação, drenagem, pátio de aeronaves e balizamento noturno. Neste momento, as equipes finalizam o terminal de passageiros, a guarita, o estacionamento e o acesso viário. A previsão é que a obra seja concluída no primeiro semestre de 2026.
Com informações da assessoria de imprensa da Casa Civil.
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