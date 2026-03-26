Ipeses: 63% da população de Alfredo Chaves acham administração municipal transparente

Levantamento do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado pelo AQUINOTICIAS.COM, nesta quinta-feira (26), analisou a percepção dos moradores de Alfredo Chaves sobre a transparência da administração municipal e o nível de confiança nos secretários escolhidos pelo prefeito Hugo Luiz.

A administração municipal é transparente com a população? Sim, é transparente 63,3% Não é transparente 21,7% NS / NR 15,1%

De acordo com a pesquisa, 63,3% dos entrevistados consideram que a administração municipal é transparente, enquanto 21,7% avaliam que não há transparência. Outros 15,1% não souberam ou preferiram não responder.

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o índice de avaliação positiva pode variar entre 58,4% e 68,2%. Já a percepção negativa oscila entre 16,8% e 26,6%.

O Ipeses também procurou saber sobre a confiança da população nos secretários municipais. Nesse quesito, 45,9% dos entrevistados afirmaram confiar na equipe de governo, enquanto 29,3% disseram não confiar. Outros 24,7% não souberam ou preferiram não responder.

Você confia nos secretários municipais escolhidos pelo prefeito? Sim, confia 45,9% Não confia 29,3% NS / NR 24,7%

Com a aplicação da margem de erro, o percentual dos que confiam nos secretários pode variar entre 41,0% e 50,8%. Já os que não confiam oscilam entre 24,4% e 34,2%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Alfredo Chaves nos dias 11 e 12 de março. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.