Pesquisa mostra capacidade de transferência de votos de Léo Português em Anchieta

Estudo do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, nesta quarta-feira (4), pelo AQUINOTICIAS.COM, avalia a capacidade de transferência de votos do prefeito do município de Anchieta, Léo Português (PSB).

Segundo a pesquisa, 29,3% disseram que votariam em um em um candidato a governador, senador ou deputado apoiado por Léo Português. Considerando a margem de erro de 4,9%, o percentual dos que aceitariam votar em candidatos apoiados pelo prefeito oscila entre 24,4% e 34,2%.

Voto em candidato apoiado pelo Prefeito

O(a) Sr(a) votaria em um candidato a Governador, Senador ou Deputado apoiado pelo atual Prefeito Léo Português? 58,5% Não 29,3% Sim 12,2% NS/NR

Por outro lado, 58,5% dos entrevistados afirmaram que não votariam em um nome respaldado pelo atual chefe do Poder Executivo municipal de Anchieta. Levando em consideração a margem de erro, o índice de rejeição ao apoio do gestor varia entre 53,6% e 63,4%.

Cerca de 12,2% dos eleitores não souberam ou preferiram não responder.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Anchieta no dia 24 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.