Pesquisa mostra capacidade de transferência de votos de Léo Português em Anchieta
Pesquisa foi realizada com eleitores da sede e distritos de Anchieta e tem nível de confiança de 95%.
Estudo do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, nesta quarta-feira (4), pelo AQUINOTICIAS.COM, avalia a capacidade de transferência de votos do prefeito do município de Anchieta, Léo Português (PSB).
Segundo a pesquisa, 29,3% disseram que votariam em um em um candidato a governador, senador ou deputado apoiado por Léo Português. Considerando a margem de erro de 4,9%, o percentual dos que aceitariam votar em candidatos apoiados pelo prefeito oscila entre 24,4% e 34,2%.
O(a) Sr(a) votaria em um candidato a Governador, Senador ou Deputado apoiado pelo atual Prefeito Léo Português?
Leia também: Ipeses avalia satisfação do eleitor com educação, saúde e estradas em Anchieta; veja
Por outro lado, 58,5% dos entrevistados afirmaram que não votariam em um nome respaldado pelo atual chefe do Poder Executivo municipal de Anchieta. Levando em consideração a margem de erro, o índice de rejeição ao apoio do gestor varia entre 53,6% e 63,4%.
Cerca de 12,2% dos eleitores não souberam ou preferiram não responder.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Anchieta no dia 24 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726