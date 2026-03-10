Ipeses: mais de 53% dos eleitores de Itapemirim acham Geninho um prefeito honesto

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgada, nesta segunda-feira (10), pelo AQUINOTICIAS.COM também avaliou a percepção da população de Itapemirim sobre a honestidade do prefeito Geninho Bechara (PDT) e a decisão de voto nas últimas eleições municipais.

Na sua opinião, o atual Prefeito Geninho é uma pessoa honesta? 53,5% Sim 24,5% NS/NR 22,0% Não

De acordo com o levantamento, 53,5% dos entrevistados consideram que o prefeito é uma pessoa honesta. Por outro lado, 22% afirmam que ele não é honesto, enquanto 24,5% disseram não saber ou preferiram não responder.

Leia também: Gestão de Geninho é aprovada pela maioria da população em Itapemirim

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o percentual dos que acreditam na honestidade do prefeito varia entre 48,6% e 58,4%. Já os que avaliam que ele não é honesto oscila de 17,1% e 26,9%, enquanto os que não souberam ou não responderam podem oscilar entre 19,6% e 29,4%.

O Ipeses também perguntou aos entrevistados sobre a escolha eleitoral. Ao serem perguntados se, caso pudessem voltar atrás, votariam novamente no mesmo candidato a prefeito de Itapemirim, 50,5% responderam que sim. Já 38,5% disseram que não votariam novamente no mesmo candidato, enquanto 11% não souberam ou preferiram não responder.

Se pudesse voltar atrás e escolher novamente o candidato a Prefeito para Itapemirim, votaria no mesmo candidato? 50,5% Sim 38,5% Não 11,0% NS/NR

Com a margem de erro, o percentual dos que votariam novamente no mesmo candidato pode variar entre 45,6% e 55,4%. Já os que afirmam que não repetiriam o voto varia entre 33,6% e 43,4%, enquanto os indecisos oscilam entre 6,1% e 15,9%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Itapemirim no dia 25 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.