Ipeses: mais de 60% dos eleitores apontam Dorlei Fontão como um prefeito honesto

A maioria dos eleitores de Presidente Kennedy avalia o prefeito Dorlei Fontão (PSB) como uma pessoa honesta. Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgado, nesta quarta-feira (4), pelo AQUINOTICIAS.COM.

Honestidade

Na sua opinião, o atual Prefeito Dorlei Fontão é uma pessoa honesta? 61,2% Sim 23,4% NS/NR 15,3% Não

De acordo com a pesquisa, 61,2% dos entrevistados afirmaram que Dorlei Fontão é um prefeito honesto, enquanto 15,3% discordam dessa avaliação. Outros 23,4% não souberam ou preferiram não responder.

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o percentual de eleitores que consideram o prefeito honesto pode variar entre 56,3% e 66,1%. Já entre os que avaliam negativamente, oscila entre 10,4% e 20,2%.

O Ipeses também avaliou a disposição do eleitor em repetir o voto para prefeito caso pudesse voltar atrás na escolha. Os resultados mostram que 65,6% dos eleitores afirmaram que votariam novamente em Dorlei Fontão. Outros 22,0% dizem que não repetiriam o voto.

Votaria novamente?

Se pudesse voltar atrás e escolher novamente o candidato a Prefeito para Presidente Kennedy, votaria no mesmo candidato? 65,6% Sim 22,0% Não 12,4% NS/NR

O percentual daqueles que não sabem ou não responderam ficou em 12,4%.

Aplicada a margem de erro, o índice de eleitores que votariam novamente no atual prefeito varia entre 60,7% e 70,5%. Já os que não votariam novamente oscilam entre 17,1% e 26,9%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Presidente Kennedy no dia 27 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.