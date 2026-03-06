Ipeses: mais de 60% dos eleitores apontam Dorlei Fontão como um prefeito honesto
O Ipeses também avaliou a disposição do eleitor em repetir o voto para prefeito caso pudesse voltar atrás na escolha.
A maioria dos eleitores de Presidente Kennedy avalia o prefeito Dorlei Fontão (PSB) como uma pessoa honesta. Os dados foram levantados pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgado, nesta quarta-feira (4), pelo AQUINOTICIAS.COM.
Na sua opinião, o atual Prefeito Dorlei Fontão é uma pessoa honesta?
De acordo com a pesquisa, 61,2% dos entrevistados afirmaram que Dorlei Fontão é um prefeito honesto, enquanto 15,3% discordam dessa avaliação. Outros 23,4% não souberam ou preferiram não responder.
Leia também: Aprovação da gestão Dorlei Fontão chega a quase 70% em Presidente Kennedy
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o percentual de eleitores que consideram o prefeito honesto pode variar entre 56,3% e 66,1%. Já entre os que avaliam negativamente, oscila entre 10,4% e 20,2%.
O Ipeses também avaliou a disposição do eleitor em repetir o voto para prefeito caso pudesse voltar atrás na escolha. Os resultados mostram que 65,6% dos eleitores afirmaram que votariam novamente em Dorlei Fontão. Outros 22,0% dizem que não repetiriam o voto.
Se pudesse voltar atrás e escolher novamente o candidato a Prefeito para Presidente Kennedy, votaria no mesmo candidato?
O percentual daqueles que não sabem ou não responderam ficou em 12,4%.
Aplicada a margem de erro, o índice de eleitores que votariam novamente no atual prefeito varia entre 60,7% e 70,5%. Já os que não votariam novamente oscilam entre 17,1% e 26,9%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Presidente Kennedy no dia 27 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726