IPTU 2026 em Cachoeiro terá desconto para pagamento à vista

Os contribuintes poderão emitir o IPTU 2026 em Cachoeiro a partir da próxima semana. A Prefeitura disponibilizará os boletos para impressão no site oficial do município. Assim, os moradores terão acesso rápido ao documento sem precisar comparecer presencialmente a unidades de atendimento.

O contribuinte deverá acessar o portal da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e informar alguns dados básicos para gerar a guia de pagamento. O sistema solicitará CPF, CNPJ ou a inscrição imobiliária vinculada ao imóvel. Depois disso, o próprio portal emitirá o boleto para pagamento.

Além disso, o município definiu o calendário de vencimentos do imposto. A primeira parcela do IPTU 2026 em Cachoeiro vencerá no dia 15 de abril. Entretanto, quem optar pelo pagamento em cota única até essa data poderá garantir desconto de 10% no valor total do tributo.

Por outro lado, o contribuinte que preferir dividir o pagamento também terá essa possibilidade. A Prefeitura permitirá o parcelamento em até oito vezes. Nesse caso, as parcelas terão vencimento entre abril e novembro, seguindo o cronograma mensal estabelecido pela administração municipal.

Além do desconto à vista, o município oferece outro incentivo aos moradores. Quem mantiver o pagamento em dia ao longo do ano assegurará 20% de desconto no IPTU de 2027. Dessa forma, a Prefeitura busca estimular a regularidade fiscal e fortalecer a arrecadação municipal.

Outros canais bancários

Os contribuintes poderão pagar o imposto por diferentes canais bancários. O sistema aceitará pagamento via PIX ou pelos meios disponibilizados pelos bancos Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Sicredi e Bancoob. No entanto, o pagamento deverá ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais dessas instituições.

Com essa estrutura, a Prefeitura pretende facilitar o acesso ao documento e ampliar as opções de pagamento. Além disso, o município reforça a importância de manter o imposto em dia. A arrecadação do IPTU 2026 em Cachoeiro contribui diretamente para investimentos em serviços públicos, infraestrutura urbana e melhorias que beneficiam toda a população.