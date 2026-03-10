Vitória: prazo para pagar IPTU com desconto termina dia 23

Os contribuintes de Vitória ainda podem garantir desconto no pagamento do IPTU 2026. A Prefeitura estabeleceu o dia 23 de março como prazo final para quitar o imposto em cota única com redução de 8% no valor total.

Na mesma data também vence a primeira parcela para quem optar pelo pagamento parcelado. Assim, os moradores que preferirem dividir o valor do tributo podem escolher essa alternativa sem perder o prazo inicial.

Parcelamento do IPTU

O município permite diferentes formas de parcelamento, dependendo do valor da guia. Quando o imposto for de até R$ 100, o contribuinte pode dividir o pagamento em até cinco parcelas.

Entretanto, quando o valor ultrapassa esse limite, o contribuinte pode parcelar o pagamento em até dez vezes. Dessa forma, a prefeitura oferece alternativas para facilitar o pagamento do tributo.

Caso o contribuinte ainda não tenha recebido a guia do IPTU 2026, a prefeitura disponibiliza a segunda via de forma digital. O documento pode ser emitido diretamente no Portal do Cidadão, disponível no site oficial da Prefeitura de Vitória.

Pagamento do IPTU com PIX

Além das formas tradicionais de pagamento, os contribuintes também podem quitar o imposto utilizando PIX. As guias emitidas pelo aplicativo Vitória Online já apresentam o QR Code necessário para essa modalidade.

Com isso, o pagamento pode ser realizado de maneira rápida, utilizando o aplicativo bancário de qualquer instituição financeira.

O aplicativo Vitória Online está disponível gratuitamente para celulares com sistemas iOS e Android.

Como pagar o IPTU pelo aplicativo

Para utilizar o PIX no pagamento do imposto, o contribuinte deve acessar o aplicativo Vitória Online e informar o número da inscrição imobiliária.

Em seguida, basta selecionar a opção de pagamento por PIX. Após essa etapa, o sistema gera automaticamente um QR Code, e o contribuinte pode escaneá-lo pelo aplicativo do banco.

Atenção a possíveis golpes

A Prefeitura de Vitória alerta os contribuintes para ficarem atentos a tentativas de fraude. O município não envia links ou chaves PIX diretamente aos cidadãos.

Portanto, a recomendação é acessar apenas os canais oficiais da prefeitura para emitir a guia e realizar o pagamento do IPTU com segurança.