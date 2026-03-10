Itapemirim abre vagas para cursos gratuitos de capacitação

A Prefeitura de Itapemirim abriu inscrições para cursos gratuitos de capacitação nas áreas de turismo e serviços. A iniciativa ocorre por meio da Secretaria Municipal de Turismo em parceria com o Governo do Estado. As aulas acontecerão no período noturno na sede da Secretaria Municipal de Turismo.

Entre as capacitações oferecidas está o curso “Bem Receber o Turista – Agentes de Segurança e Motoristas de Transporte Individual”. As aulas acontecerão de 11 a 15 de maio, das 18h às 22h. Dessa forma, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo do 1º ao 5º ano e idade mínima de 18 anos.

Outra opção é o curso “Camareira: Técnicas de Limpeza e Arrumação”. As aulas ocorrerão entre os dias 18 e 29 de maio, também das 18h às 22h. Portanto, os interessados devem possuir idade mínima de 17 anos e escolaridade mínima de ensino fundamental completo.

Além disso, o município também disponibiliza o curso de “Café Colonial”. As aulas acontecerão entre os dias 14 e 17 de abril, das 18h às 22h. Contudo, os requisitos incluem ensino fundamental incompleto e idade mínima de 16 anos.

Para participar, o interessado deve apresentar ficha de matrícula, CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Ao final das capacitações, os participantes receberão certificado. No entanto, as vagas são limitadas.

Assim, as inscrições estão abertas para moradores interessados em qualificação profissional. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone 28 99937-9237.