Oportunidades de emprego disponíveis no Sine de Anchieta

Quem estiver à procura de emprego, pode procurar o Sine de Anchieta. Isso porque, o órgão está com mais de 70 vagas disponíveis em diversas áreas e setores.

Nesse sentido, quem estiver interessado precisa buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Assim, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O sine

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).