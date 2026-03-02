Itapemirim anuncia reabertura do CRIA em novo espaço
Novo espaço do CRIA reforça o compromisso da Prefeitura com o futuro das crianças e adolescentes da cidade
A Prefeitura de Itapemirim anunciou a reinauguração do Centro de Referência da Infância e Adolescência (CRIA), nesta esta terça-feira, 3 de março.
A reinauguração acontece às 10h, na Rua Cristiano Araújo, em frente ao SAAE, na Vila de Itapemirim.
A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMUS), responsável pela gestão do CRIA, convida a população a prestigiar esse momento de transformação, destacando a importância da criação de um ambiente mais seguro e acolhedor para a infância e a adolescência local.
A reabertura do CRIA
O CRIA desempenha um papel crucial no apoio e no atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, com a reestruturação do espaço, a gestão municipal reafirma seu compromisso com o fortalecimento de políticas públicas voltadas para o bem-estar e a proteção de jovens em Itapemirim.
“Este novo espaço representa um marco para o futuro das nossas crianças e adolescentes. A reestruturação do CRIA visa proporcionar a eles um ambiente que valoriza a sua dignidade e o seu crescimento”, afirmou a Secretária Municipal de Assistência Social, Patrícia Oliveira.
Espaço renovado para mais acolhimento
Com o novo espaço, o CRIA oferece mais conforto e estrutura para atender às necessidades de crianças e adolescentes, visando sempre um atendimento de qualidade. Além disso, o novo espaço foi projetado para incluir uma equipe qualificada, pronta para oferecer o suporte psicológico e social necessário.
