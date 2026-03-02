Itapemirim anuncia reabertura do CRIA em novo espaço

A Prefeitura de Itapemirim anunciou a reinauguração do Centro de Referência da Infância e Adolescência (CRIA), nesta esta terça-feira, 3 de março.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A reinauguração acontece às 10h, na Rua Cristiano Araújo, em frente ao SAAE, na Vila de Itapemirim.

Leia também: Estado fecha fevereiro com o menor número de homicídios em quase 30 anos

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMUS), responsável pela gestão do CRIA, convida a população a prestigiar esse momento de transformação, destacando a importância da criação de um ambiente mais seguro e acolhedor para a infância e a adolescência local.

A reabertura do CRIA

O CRIA desempenha um papel crucial no apoio e no atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, com a reestruturação do espaço, a gestão municipal reafirma seu compromisso com o fortalecimento de políticas públicas voltadas para o bem-estar e a proteção de jovens em Itapemirim.

“Este novo espaço representa um marco para o futuro das nossas crianças e adolescentes. A reestruturação do CRIA visa proporcionar a eles um ambiente que valoriza a sua dignidade e o seu crescimento”, afirmou a Secretária Municipal de Assistência Social, Patrícia Oliveira.

Espaço renovado para mais acolhimento

Com o novo espaço, o CRIA oferece mais conforto e estrutura para atender às necessidades de crianças e adolescentes, visando sempre um atendimento de qualidade. Além disso, o novo espaço foi projetado para incluir uma equipe qualificada, pronta para oferecer o suporte psicológico e social necessário.