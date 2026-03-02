Estado fecha fevereiro com o menor número de homicídios em quase 30 anos

O Espírito Santo fechou fevereiro com 63 homicídios, o menor número desde 1996. Esse resultado ocorre em um contexto desafiador, com eventos de Carnaval e a programação de verão, que movimentaram as cidades capixabas.

No acumulado do primeiro bimestre de 2026, o Estado registrou 155 mortes violentas, contra 152 no mesmo período de 2025. Isso faz de 2026 o terceiro melhor ano na série histórica para os dois primeiros meses do ano.

As regiões Sul e Noroeste tiveram quedas significativas, com 50% e 14,8%, respectivamente. Por outro lado, as regiões Metropolitana, Norte e Serrana apresentaram pequenos aumentos em áreas pontuais.

Resultado é fruto de operações estratégicas

Em entrevista, o governador Renato Casagrande destacou a importância do trabalho integrado das forças de segurança. Segundo ele, “os dois primeiros meses do ano sempre são desafiadores devido às festas e às férias escolares. No entanto, conseguimos reduzir os casos em fevereiro. Esse resultado é fruto das operações estratégicas implementadas em todas as regiões, além de investimentos em infraestrutura e a continuidade das políticas públicas.”

Operação Verão e trabalho conjunto

O vice-governador Ricardo Ferraço, coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, também sublinhou o impacto positivo da Operação Verão, que ampliou a presença policial em 27 municípios capixabas. Dessa forma, ee enfatizou que o programa trabalha com integração, inteligência e planejamento coordenado. “Segurança pública é uma obra permanente, e os resultados surgem com o esforço contínuo”, afirmou Ferraço.

Avanços no combate à violência contra a mulher

Outro dado relevante foi a redução das mortes violentas de mulheres. No primeiro bimestre de 2026, o Espírito Santo registrou 12 assassinatos, uma diminuição considerável em relação aos 22 casos no mesmo período de 2025. Além disso, os feminicídios também sofreram uma queda drástica, com apenas dois casos registrados neste ano, o que representa uma redução de 77,8%.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, reconheceu o esforço das forças de segurança. Ele afirmou que, embora ainda ocorram casos lamentáveis, as estratégias adotadas estão mostrando resultados positivos, e o objetivo é continuar essa tendência ao longo do ano.