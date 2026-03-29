Itapemirim: corpo é encontrado boiando na localidade de Luanda

Um corpo foi encontrado boiando na localidade de Luanda, no município de Itapemirim. De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada, ainda no período da noite deste sábado (28), para verificar a denúncia de um possível cadáver no rio, na zona rural do município.

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A guarnição foi até o local e constatou o fato. Após a constatação, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

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As equipes realizaram a retirada do corpo da água e iniciaram os primeiros procedimentos periciais. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada.

A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim, que aguardará o resultado dos exames da Polícia Científica.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

De acordo com a polícia, o prazo legal para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado a requerimento dos peritos. Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias), exames toxicológicos amplos e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias).