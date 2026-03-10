Jiboia é resgatada em quintal de casa em Alegre

Uma jiboia encontrada em quintal chamou a atenção de moradores no bairro Guararema, em Alegre. O caso ocorreu quando o animal apareceu dentro do terreno de um imóvel residencial.

Segundo informações divulgadas pelas equipes envolvidas no atendimento, a serpente estava no quintal da residência. O animal foi identificado como uma jiboia, espécie comum em áreas próximas à vegetação.

Após perceberem a presença da serpente, moradores acionaram equipes de apoio para lidar com a situação. A ocorrência contou com a participação da Polícia Militar Ambiental, da Defesa Civil e da Polícia Militar.

Além disso, o ambientalista e biólogo Vinícius realizou a captura do animal com técnicas adequadas de manejo de fauna silvestre. O procedimento ocorreu com cuidado para garantir a segurança das pessoas e da serpente.

A presença de animais silvestres em áreas urbanas pode ocorrer quando esses animais procuram alimento ou abrigo. Em muitos casos, a proximidade com áreas de mata facilita esse tipo de situação.

Durante o atendimento, as equipes orientaram os moradores a manter distância do animal. A recomendação também incluiu evitar qualquer tentativa de captura sem treinamento adequado.

Os profissionais especializados capturaram com segurança a jiboia encontrada em quintal logo após chegarem ao local. A operação ocorreu sem registro de feridos ou danos.

Inicialmente, os especialistas analisaram o comportamento da serpente. Em seguida, realizaram a contenção utilizando equipamentos apropriados para manejo de fauna silvestre.

Além disso, as equipes reforçaram orientações importantes para situações semelhantes. A principal recomendação é evitar aproximação do animal e manter o local isolado.

Os profissionais também orientaram os moradores a evacuarem o espaço onde a serpente foi localizada. Dessa forma, o risco de acidentes diminui até a chegada de equipes treinadas.

Outra orientação importante é acionar imediatamente os órgãos competentes. Entre os serviços recomendados estão o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e a Defesa Civil.

Essas instituições mantêm equipes preparadas para lidar com animais silvestres. Além disso, os profissionais utilizam equipamentos específicos para garantir um resgate seguro.

Após a captura, o biólogo responsável transportou o animal até uma área de preservação ambiental. Em seguida, a equipe realizou a soltura da jiboia em ambiente adequado.

Com isso, o animal retornou ao seu habitat natural sem representar riscos à população.

Casos envolvendo serpentes costumam gerar preocupação entre moradores. No entanto, especialistas destacam que muitas espécies não apresentam comportamento agressivo.

Por fim, as autoridades reforçam que a população deve sempre buscar apoio especializado. Essa atitude ajuda a preservar a segurança das pessoas e a proteção da fauna silvestre.