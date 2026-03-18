Jovem Aprendiz: Correios abrem oportunidades no Espírito Santo

As inscrições para o Jovem Aprendiz Correios 2026 começam na próxima segunda-feira (23) e seguem até 11 de abril. Ao todo, a empresa disponibiliza 548 vagas em todo o país, incluindo seis oportunidades no Espírito Santo, além de formação de cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial dos Correios.

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Podem participar estudantes entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação. Além disso, é necessário estar matriculado, no mínimo, no 9º ano do Ensino Fundamental. O programa busca, sobretudo, oferecer qualificação profissional aliada à prática no ambiente de trabalho.

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Do total de vagas, os Correios destinam 10% para pessoas com deficiência. Ainda assim, a seleção também reserva 25% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Dessa forma, a iniciativa amplia o acesso de diferentes públicos ao mercado de trabalho.

O processo seletivo

O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados no momento da inscrição. Com isso, a empresa prioriza jovens em situação de vulnerabilidade social. As regras detalhadas e o sistema de pontuação estão disponíveis no edital.

A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. Durante esse período, os participantes terão atividades teóricas em instituições parceiras de formação técnico-profissional. Ao mesmo tempo, desenvolverão atividades práticas dentro dos Correios, o que reforça o aprendizado.

Remuneração

Os aprendizes receberão remuneração baseada no salário-mínimo-hora estadual. Além disso, terão direito a benefícios como vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme. Assim, o programa oferece suporte completo ao jovem durante a experiência profissional.

Jovem Aprendiz

Ao longo de 15 anos, a iniciativa já proporcionou a milhares de jovens a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Nesse sentido, o programa se consolida como porta de entrada para o desenvolvimento profissional.

O processo seletivo terá validade de um ano e poderá ser prorrogado uma única vez por igual período. Portanto, os candidatos devem ficar atentos aos prazos e às etapas descritas no edital disponível no site dos Correios.