Jovem é morta pelo namorado após pedir para ver o celular dele
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Uma jovem de 21 anos foi morta pelo namorado após pedir para ver o celular dele na última sexta-feira, 20, em Goiânia, Goiás, informou a Polícia Civil. André Lucas da Silva Ribeiro, de 28 anos, teria assassinado Raiane Maria Santos com uma faca.
A Defensoria Pública do Estado de Goiás informou em nota que representou o investigado durante a audiência de custódia, que aconteceu no sábado, 21. Depois, “o investigado constituiu sua defesa por um profissional particular. Desse modo, a DPE-GO não atua no processo”. O Estadão não localizou a defesa de André. O espaço segue aberto.
Segundo a Polícia Civil, o casal discutia frequentemente e, no dia do crime, uma nova briga ocorria quando André pegou uma faca e desferiu um golpe no peito da namorada.
Conforme a investigação, André e Raiane estavam juntos há cerca de dois meses. Eles residiam em Minas Gerais e tinham se mudado para Goiânia fazia uma semana. Um amigo do casal estava de passagem pela casa.
Investigações preliminares apontam que a motivação do crime está relacionada ao ciúmes de Raiane. Assim como em dias anteriores, ela teria pedido o celular do namorado por desconfiança, o que teria causado um desentendimento entre os dois e motivado o assassinato.
O caso segue sob investigação para completo esclarecimento dos fatos. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirmou que o processo corre em sigilo.
Estadao Conteudo
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