Jovens do ES ganham nova chance com curso e bolsa de R$ 700

O Instituto Caravana prorrogou as inscrições prorrogadas no Instituto Caravana para o projeto “Caminhos Criativos: A Arte de Empreender”. O prazo segue até o dia 30 de março e oferece 105 vagas gratuitas para jovens no Espírito Santo.

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A iniciativa contempla participantes com idades entre 18 e 24 anos. Além disso, os selecionados receberão um incentivo financeiro de R$ 700 ao final do curso. O programa busca ampliar oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social.

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De acordo com a organização, o curso será realizado em sete municípios capixabas. São eles: Aracruz, Conceição da Barra, São Mateus, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy e Viana. Cada cidade contará com 15 vagas.

As atividades presenciais ocorrerão em unidades do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Além disso, o curso terá formato híbrido, com carga horária total de 56 horas distribuídas ao longo de 12 semanas.

Inscrições prorrogadas no Instituto Caravana ampliam acesso

Durante os encontros presenciais, os participantes terão acesso a transporte, alimentação e material didático. Já nas atividades online, os alunos contarão com pacote de dados móveis para acompanhar as aulas.

O conteúdo será dividido em quatro etapas: autoconhecimento, mercado criativo, setores da economia criativa e empreendedorismo. Ao final, os alunos deverão desenvolver e apresentar um projeto profissional.

Segundo dados do IBGE, cerca de 157 mil jovens no Espírito Santo estão fora da escola e do mercado de trabalho. No Brasil, esse número ultrapassa 4 milhões de pessoas. Diante disso, a iniciativa busca promover inclusão e qualificação.

Além disso, os interessados podem se inscrever por meio de formulário online ou presencialmente nas unidades do IFES. O acesso também está disponível pelo perfil oficial do Instituto Caravana nas redes sociais.

O projeto conta com recursos da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Além disso, recebe patrocínio da TAG e apoio de instituições como IFES, HUB ES+, CRJ Aracruz e BID.

Fundado em 2022, o Instituto Caravana já atendeu mais de 130 mil estudantes da rede pública. A organização desenvolve projetos educativos com foco em cultura e formação profissional.

Por fim, as inscrições prorrogadas no Instituto Caravana reforçam a oferta de oportunidades para jovens no Espírito Santo. A iniciativa amplia o acesso à qualificação e incentiva a inserção no mercado criativo.