Juca de Oliveira é internado na UTI cardíaca e estado de saúde é 'delicado'
Ainda segundo a nota oficial, o veterano ator está sob cuidados intensivos e sendo acompanhado por equipe médica especializada.
O ator Juca de Oliveira está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital sírio-libanês em São Paulo desde a última sexta-feira (13). A informação foi confirmada por meio de uma nota à imprensa divulgada pela assessoria do artista.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o comunicado, o ator, que completou 91 anos nesta semana, enfrenta um estado de saúde delicado, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a complicações cardíacas.
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Ainda segundo a nota oficial, o veterano ator está sob cuidados intensivos e sendo acompanhado por equipe médica especializada. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre a evolução do quadro clínico até o momento.
A internação ocorreu poucos dias antes do aniversário do artista, celebrado na segunda-feira, 16.
Trajetória marcada por grandes personagens
Com uma carreira consolidada no teatro, na televisão e na dramaturgia, Juca de Oliveira é um dos nomes mais respeitados das artes cênicas no Brasil.
Na TV, deu vida a personagens marcantes, como o misterioso João Gibão em Saramandaia, o cientista Albieri em O Clone e o vilão Santiago em Avenida Brasil.
Sua trajetória também inclui passagens importantes pelo teatro, onde atuou em montagens clássicas e desenvolveu trabalhos como autor e diretor, além de integrar a Academia Paulista de Letras.
Carreira que atravessa gerações
Nascido em São Roque, no interior de São Paulo, o artista iniciou sua formação em Direito antes de migrar para a atuação, área na qual construiu uma carreira sólida ao longo de décadas.
Com passagens por companhias históricas e pela televisão brasileira, Juca se destacou por interpretar personagens densos e complexos, tornando-se referência na dramaturgia nacional.
Sem previsão de alta
Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre previsão de alta ou novos boletins médicos. A família e a equipe do ator ainda não se manifestaram publicamente além da nota oficial.
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