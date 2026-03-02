Juiz de Fora e Ubá somam 72 mortos após chuvas intensas

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou, neste domingo (1º), que as chuvas na Zona da Mata de Minas causaram 72 mortes na última semana.

Os temporais provocaram deslizamentos, enchentes e desabamentos em Juiz de Fora e Ubá.

Equipes de resgate continuam mobilizadas, sobretudo em Ubá, onde uma pessoa segue desaparecida.

Juiz de Fora concentra maior número de vítimas

O Corpo de Bombeiros informou que Juiz de Fora registrou 65 mortes, entre elas 15 crianças e adolescentes. Além disso, três corpos ainda aguardam perícia para identificação oficial.

No sábado (28), os bombeiros localizaram o corpo da última pessoa desaparecida na cidade, um menino de 9 anos, no bairro Paineiras.

O tenente Henrique Barcellos, porta-voz da corporação, afirmou que as equipes atuaram dia e noite. Segundo ele, os profissionais utilizaram cães farejadores, drones e monitoramento contínuo nas áreas afetadas.

As autoridades também resgataram 51 pessoas com vida. Entretanto, mais de 500 moradores permanecem em abrigos públicos. Além disso, mais de 8 mil pessoas estão desalojadas temporariamente em casas de parentes ou amigos.

O Instituto Nacional de Meteorologia informou que fevereiro de 2026 foi o mês mais chuvoso dos últimos anos no estado. Apenas entre os dias 22 e 24, Juiz de Fora acumulou 229,9 mm de chuva, volume superior à média mensal histórica.

Ubá registra sete mortes e mantém buscas

Em Ubá, as autoridades confirmaram sete mortes, todas de adultos. Os corpos já foram liberados às famílias. Contudo, uma pessoa segue desaparecida.

As equipes resgataram 145 moradores. Ainda assim, 732 pessoas ficaram desalojadas e 26 permanecem desabrigadas.

Apesar da redução da chuva no fim de semana, as autoridades mantêm áreas isoladas. O coordenador estadual adjunto da Defesa Civil, tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino, alertou que o solo continua encharcado e instável.

Cidade convive com áreas de risco

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais indicam que cerca de 130 mil pessoas vivem em áreas de risco em Juiz de Fora. O município abriga aproximadamente 540 mil habitantes.

Com morros, encostas e cursos d’água em área urbana, a cidade enfrenta histórico recorrente de deslizamentos e inundações. O Rio Paraibuna atravessa a área central e influencia o escoamento das águas.

Diante do cenário, Juiz de Fora decretou estado de calamidade pública. As autoridades reforçam que os moradores não retornem aos imóveis atingidos até nova avaliação técnica.