Krav Maga: mulheres terão aulas gratuitas de defesa pessoal no ES

A Federação Sul Americana de Krav Maga promove treinamentos gratuitos de defesa pessoal para mulheres no Espírito Santo durante o mês de março. Nesse sentido, a iniciativa faz parte das ações do mês da mulher e busca ampliar o acesso ao aprendizado de técnicas que ajudam a prevenir situações de risco e violência.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A proposta surge em um contexto preocupante. De acordo com a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, cerca de 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. Além disso, o levantamento, que ouviu mais de 21 mil mulheres, apontou que 71% das vítimas afirmaram que havia crianças presentes no momento das agressões.

Leia também: Cachoeiro comemora o Dia da Mulher com programação gratuita

Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância de ampliar mecanismos de proteção e conscientização. Embora as políticas de segurança pública desempenhem papel fundamental, diversas iniciativas defendem que o conhecimento em defesa pessoal também pode ajudar na prevenção e na reação diante de ameaças.

O presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga, Grão Mestre Kobi Lichtenstein, afirma que o objetivo do projeto é incentivar a autonomia e a autoconfiança feminina por meio do treinamento.

“Nosso objetivo é incentivar as mulheres a mudarem sua relação com o medo e se tornarem mais autoconfiantes por meio do treinamento do Krav Maga. Essa técnica foi criada justamente para que qualquer pessoa, independentemente de sexo ou força física, consiga se defender”, explica o Grão Mestre Kobi Lichtenstein.

Treinamentos gratuitos nas academias

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, academias vinculadas à Federação Sul Americana de Krav Maga irão oferecer aulas abertas e gratuitas para mulheres. Assim, durante os encontros, instrutores habilitados apresentarão técnicas aplicadas a situações reais do cotidiano.

Entre os exemplos trabalhados durante os treinos estão tentativas de roubo de bolsa, puxões de cabelo, enforcamentos e outras formas de agressão. Além disso, os instrutores demonstrarão estratégias de reação e prevenção que podem ser utilizadas em diferentes contextos.

Segundo a organização, o treinamento busca estimular a atenção ao ambiente e fortalecer a autoconfiança das participantes. Dessa forma, com orientação adequada, as mulheres podem desenvolver habilidades que ajudam a identificar riscos e agir com mais segurança.

Para participar, é necessário realizar inscrição prévia gratuita junto à academia mais próxima. O cadastro pode ser feito por meio do site oficial da Federação.

Treinamentos também chegam às empresas

Além das atividades nas academias, a Federação Sul Americana de Krav Maga também pretende levar treinamentos gratuitos para ambientes corporativos ao longo de março. Nesse sentido, empresas, associações e clubes poderão solicitar aulas para grupos de mulheres.

As instituições interessadas devem entrar em contato com instrutores habilitados das academias da região para realizar o agendamento das atividades.

Origem do Krav Maga

Criador do Krav Maga na década de 1940, Imi Lichtenfeld desenvolveu a técnica com o objetivo de permitir que qualquer pessoa pudesse se defender. Desse modo, o método prioriza movimentos simples, rápidos e eficientes, independentemente da idade, sexo ou condição física.

No Brasil, o Grão Mestre Kobi Lichtenstein introduziu o Krav Maga em 1990. Aluno direto do criador da modalidade, ele passou a difundir a técnica no país e em outros territórios da América Latina.

Atualmente, a Federação Sul Americana de Krav Maga mantém academias e instrutores em diversos países, incluindo Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá. A organização afirma que preserva os princípios, a didática e as técnicas originais do método desenvolvido em Israel.

Além dos benefícios físicos, a prática também contribui para o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança das praticantes.

“É importante destacar que o treinamento deve sempre ser realizado com instrutores habilitados. O Krav Maga não é um esporte competitivo. Trata-se de uma técnica de defesa pessoal em que o maior objetivo é preservar a vida”, ressalta o Grão Mestre Kobi Lichtenstein.

Locais dos treinamentos no Espírito Santo

As aulas gratuitas acontecem em academias de diferentes cidades do Espírito Santo. Contudo, todas as atividades exigem inscrição prévia.

Vitória

Local: Academia Vitória Sports – Praia do Canto

Data: 7 de março

Horário: 8h30

Instrutor: Professor Marcelo Farineli

Vila Velha

Local: Academia Villa Fight – Prainha

Data: 8 de março

Horário: 8h30

Instrutor: Professor Marcelo Farineli

Serra

Local: Academia Titans Combat – Laranjeiras

Data: 8 de março

Horário: 8h30

Instrutor: Instrutor Caio Azeredo

Colatina

Local: Academia Reev Crossfit

Data: 8 de março

Horário: 8h30

Instrutor: Instrutor Gian Pierozzi