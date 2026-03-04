Krav Maga: mulheres terão aulas gratuitas de defesa pessoal no ES
A iniciativa faz parte das ações do mês da mulher e busca ampliar o acesso ao aprendizado de técnicas que ajudam a prevenir situações de risco e violência.
A Federação Sul Americana de Krav Maga promove treinamentos gratuitos de defesa pessoal para mulheres no Espírito Santo durante o mês de março. Nesse sentido, a iniciativa faz parte das ações do mês da mulher e busca ampliar o acesso ao aprendizado de técnicas que ajudam a prevenir situações de risco e violência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A proposta surge em um contexto preocupante. De acordo com a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, cerca de 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. Além disso, o levantamento, que ouviu mais de 21 mil mulheres, apontou que 71% das vítimas afirmaram que havia crianças presentes no momento das agressões.
Leia também: Cachoeiro comemora o Dia da Mulher com programação gratuita
Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância de ampliar mecanismos de proteção e conscientização. Embora as políticas de segurança pública desempenhem papel fundamental, diversas iniciativas defendem que o conhecimento em defesa pessoal também pode ajudar na prevenção e na reação diante de ameaças.
O presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga, Grão Mestre Kobi Lichtenstein, afirma que o objetivo do projeto é incentivar a autonomia e a autoconfiança feminina por meio do treinamento.
“Nosso objetivo é incentivar as mulheres a mudarem sua relação com o medo e se tornarem mais autoconfiantes por meio do treinamento do Krav Maga. Essa técnica foi criada justamente para que qualquer pessoa, independentemente de sexo ou força física, consiga se defender”, explica o Grão Mestre Kobi Lichtenstein.
Treinamentos gratuitos nas academias
Para marcar o Dia Internacional da Mulher, academias vinculadas à Federação Sul Americana de Krav Maga irão oferecer aulas abertas e gratuitas para mulheres. Assim, durante os encontros, instrutores habilitados apresentarão técnicas aplicadas a situações reais do cotidiano.
Entre os exemplos trabalhados durante os treinos estão tentativas de roubo de bolsa, puxões de cabelo, enforcamentos e outras formas de agressão. Além disso, os instrutores demonstrarão estratégias de reação e prevenção que podem ser utilizadas em diferentes contextos.
Segundo a organização, o treinamento busca estimular a atenção ao ambiente e fortalecer a autoconfiança das participantes. Dessa forma, com orientação adequada, as mulheres podem desenvolver habilidades que ajudam a identificar riscos e agir com mais segurança.
Para participar, é necessário realizar inscrição prévia gratuita junto à academia mais próxima. O cadastro pode ser feito por meio do site oficial da Federação.
Treinamentos também chegam às empresas
Além das atividades nas academias, a Federação Sul Americana de Krav Maga também pretende levar treinamentos gratuitos para ambientes corporativos ao longo de março. Nesse sentido, empresas, associações e clubes poderão solicitar aulas para grupos de mulheres.
As instituições interessadas devem entrar em contato com instrutores habilitados das academias da região para realizar o agendamento das atividades.
Origem do Krav Maga
Criador do Krav Maga na década de 1940, Imi Lichtenfeld desenvolveu a técnica com o objetivo de permitir que qualquer pessoa pudesse se defender. Desse modo, o método prioriza movimentos simples, rápidos e eficientes, independentemente da idade, sexo ou condição física.
No Brasil, o Grão Mestre Kobi Lichtenstein introduziu o Krav Maga em 1990. Aluno direto do criador da modalidade, ele passou a difundir a técnica no país e em outros territórios da América Latina.
Atualmente, a Federação Sul Americana de Krav Maga mantém academias e instrutores em diversos países, incluindo Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá. A organização afirma que preserva os princípios, a didática e as técnicas originais do método desenvolvido em Israel.
Além dos benefícios físicos, a prática também contribui para o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança das praticantes.
“É importante destacar que o treinamento deve sempre ser realizado com instrutores habilitados. O Krav Maga não é um esporte competitivo. Trata-se de uma técnica de defesa pessoal em que o maior objetivo é preservar a vida”, ressalta o Grão Mestre Kobi Lichtenstein.
Locais dos treinamentos no Espírito Santo
As aulas gratuitas acontecem em academias de diferentes cidades do Espírito Santo. Contudo, todas as atividades exigem inscrição prévia.
Vitória
- Local: Academia Vitória Sports – Praia do Canto
- Data: 7 de março
- Horário: 8h30
- Instrutor: Professor Marcelo Farineli
Vila Velha
- Local: Academia Villa Fight – Prainha
- Data: 8 de março
- Horário: 8h30
- Instrutor: Professor Marcelo Farineli
Serra
- Local: Academia Titans Combat – Laranjeiras
- Data: 8 de março
- Horário: 8h30
- Instrutor: Instrutor Caio Azeredo
Colatina
- Local: Academia Reev Crossfit
- Data: 8 de março
- Horário: 8h30
Instrutor: Instrutor Gian Pierozzi
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726