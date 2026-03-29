Lei Seca: operação registra 51 multas em Cachoeiro

Uma operação integrada de fiscalização de trânsito mobilizou agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e policiais militares do 9º BPM em Cachoeiro.

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A ação, portanto, teve como foco combater a combinação de álcool e direção, além de coibir irregularidades como motocicletas com descargas barulhentas.

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Realizada na Avenida Beira Rio, em frente à Churrascaria Rio Grande, a operação faz parte de uma estratégia de vigilância contínua. O objetivo é aumentar a segurança viária e reduzir riscos à população.

Durante a fiscalização, as equipes abordaram 325 veículos, sendo 123 motocicletas e 202 carros. Ao todo, também foram realizados 325 testes de alcoolemia.

Entretanto, do total de testes, apenas um resultou em bafômetro ativo, quando há confirmação de ingestão de álcool, enquanto 324 foram testes passivos. Ainda segundo o balanço, 17 condutores se recusaram a realizar o teste.

A operação resultou na emissão de 51 autos de infração de trânsito (AITs). A ação reforça a política de tolerância zero contra irregularidades e direção sob efeito de álcool.

As forças de segurança, portanto, ainda destacaram que ações como essa devem continuar sendo realizadas com frequência na região, com o objetivo de garantir mais tranquilidade e segurança para motoristas e pedestres.