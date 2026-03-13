Livro expõe riscos do abandono emocional na infância

O abandono emocional na infância tem chamado a atenção de especialistas e se tornou tema de debate em diferentes áreas da sociedade. A ausência de diálogo, a negligência afetiva e até o uso excessivo de celulares por parte dos pais podem afetar diretamente o desenvolvimento emocional das crianças. Além disso, especialistas apontam que esse cenário pode aumentar a vulnerabilidade infantil a diferentes formas de violência.

Diante desse cenário, o psicólogo e autor do livro “Órfãos de Pais Vivos”, Rafael Monteiro reúne mais de uma década de experiência profissional para discutir o tema. isso porque, na obra, ele analisa situações vivenciadas em atendimentos envolvendo famílias e casos ligados à proteção de crianças. Ao longo do livro, o especialista apresenta reflexões sobre mudanças no comportamento familiar e os impactos dessas transformações no ambiente doméstico.

Segundo o psicólogo Rafael Monteiro, muitos problemas enfrentados pelas crianças surgem de forma gradual e não repentina. “Muitas vezes os pais acreditam que estão presentes na vida dos filhos, mas na prática existe um distanciamento emocional profundo. A criança pode estar cercada de adultos e ainda assim se sentir sozinha”, afirma o autor.

Mais sobre a obra

Além disso, o livro aborda fenômenos cada vez mais comuns no cotidiano das famílias. Entre eles está o chamado phubbing, situação em que adultos priorizam o uso do celular em vez da interação com os filhos. O autor também discute conflitos familiares intensos, distanciamento afetivo e casos de alienação parental, que podem contribuir para ambientes emocionalmente frágeis.

Psicólogo e pesquisador Rafael Monteiro também destaca que crianças que crescem em ambientes emocionalmente fragilizados podem enfrentar dificuldades para reconhecer ou comunicar situações de risco. Sem apoio emocional adequado, elas podem ter mais dificuldade de reagir diante de possíveis abusos ou outras formas de violência.

Ainda de acordo com o autor, a proposta do livro vai além de apresentar um diagnóstico sobre a realidade atual. A obra busca estimular reflexão entre pais, educadores e profissionais que atuam diretamente com a infância. “O livro busca despertar consciência. Quando os adultos compreendem melhor os sinais de fragilidade emocional nas crianças, a prevenção se torna possível”, explica Rafael.

Por fim, o livro também discute temas pouco abordados publicamente, como o impacto da negligência cotidiana na construção da autoestima infantil. A obra ainda analisa o uso indevido de acusações de abuso em contextos de conflitos familiares e alienação parental. Com isso, “Órfãos de Pais Vivos” pretende ampliar o debate sobre a responsabilidade coletiva na proteção da infância e destacar o papel das famílias, escolas e instituições nesse processo.