Livro revela memórias e histórias de procuradora capixaba

A procuradora do Estado aposentada Clarita Carvalho de Mendonça apresentará ao público o livro “Os Vários Mundos de uma Vida” no próximo dia 17 de março, em Vitória. A obra reúne crônicas inspiradas em memórias, emoções e experiências cotidianas. Além disso, o lançamento contará com uma tarde de autógrafos aberta ao público, programada das 16h às 20h, no Restaurante Taurus, localizado na Praia do Canto.

Com essa publicação, Clarita compartilha textos que atravessam diferentes fases de sua vida. As narrativas combinam lembranças pessoais, observações do cotidiano e elementos de imaginação. Dessa forma, a autora constrói um conjunto literário que revela múltiplas perspectivas sobre a vida e as relações humanas.

Procuradora do Estado aposentada, Clarita Carvalho de Mendonça conta que o interesse pela escrita surgiu ainda na infância. Segundo ela, o ambiente familiar estimulou o gosto pela leitura e pelo conhecimento. Filha de Luiz Borges de Mendonça, estudioso e servidor público reconhecido no Espírito Santo, ela cresceu cercada por livros e debates intelectuais.

Durante a juventude, Clarita desenvolveu forte afinidade com a língua portuguesa. Conforme relembra, as aulas de Português sempre despertaram maior interesse do que outras disciplinas escolares. Esse estímulo inicial, portanto, ajudou a consolidar sua relação com a escrita.

O pai da autora teve trajetória relevante na vida pública capixaba. Luiz Borges de Mendonça atuou como secretário da Fazenda do Espírito Santo e também presidiu o Banestes. Ele iniciou sua carreira na instituição como contínuo e, posteriormente, alcançou o cargo máximo do banco. Além disso, ficou conhecido pelo respeito no trato com as pessoas e pela dedicação ao serviço público.

Apesar de construir uma carreira sólida na advocacia pública, Clarita nunca abandonou o desejo de escrever. Ao longo dos anos, a atividade permaneceu presente, ainda que de forma discreta. Entretanto, foi após a aposentadoria que a autora encontrou tempo para se dedicar com mais profundidade à produção literária.

O processo da obra

Ao revisar arquivos antigos guardados no computador, Clarita identificou textos que havia escrito em diferentes momentos da vida. A partir dessa redescoberta, decidiu revisitar e reorganizar parte desse material. Assim, muitos desses escritos ganharam nova forma e passaram a integrar o livro.

Procuradora do Estado aposentada, Clarita Carvalho de Mendonça explica que as crônicas não seguem uma estrutura rígida. Segundo ela, os textos surgem a partir de sentimentos, percepções e situações do cotidiano. Por isso, a obra reúne narrativas variadas, que misturam memória, ficção e imaginação.

O processo de criação também reflete essa liberdade. Em alguns momentos, Clarita escreve à mão quando encontra papel disponível. Em outras ocasiões, utiliza o notebook para registrar ideias. Além disso, quando a inspiração surge inesperadamente, grava áudios no celular e, posteriormente, transforma essas ideias em texto.

A autora

Com quase cinco décadas dedicadas ao Direito e com passagem pela Defensoria Pública e pela Procuradoria Geral do Estado, instituição que considera sua casa profissional, Clarita inicia agora uma nova etapa. Em Os Vários Mundos de uma Vida, ela compartilha experiências e percepções que atravessam diferentes momentos de sua trajetória.

Ao reunir essas crônicas, a autora mostra que cada fase da vida guarda histórias capazes de inspirar reflexões e despertar novas interpretações sobre o cotidiano.