Lotofácil acumula e ES registra várias apostas ganhadoras com 14 acertos

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3648 da Lotofácil, realizado neste sábado (28), e o prêmio principal acumulou. Com isso, a estimativa para o próximo sorteio, na segunda-feira (30), é de R$ 5 milhões.

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Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, diversas apostas do Espírito Santo foram premiadas com 14 acertos. Ao todo, bilhetes registrados em diferentes cidades do estado garantiram premiações individuais.

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Entre os municípios capixabas com apostas vencedoras estão Aracruz, Barra de São Francisco, Colatina, Guarapari, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Serra, Vila Velha e Vitória. Os prêmios para quem acertou 14 dezenas ficaram em torno de R$ 1.975,87 por aposta simples, enquanto um bolão registrado em Barra de São Francisco, com 22 cotas, recebeu R$ 3.951,64.

Os jogos premiados foram realizados tanto em casas lotéricas físicas quanto por meio de canais eletrônicos.

O próximo sorteio promete movimentar apostadores em todo o país, já que o valor acumulado segue chamando a atenção de quem tenta a sorte.