Lotofácil sorteia prêmio de R$ 5 milhões nesta segunda-feira

O próximo sorteio da Lotofácil acontece, nesta segunda-feira (30), e deve pagar cerca de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas. O concurso faz parte da programação regular das Loterias Caixa, que realizam sorteios seis vezes por semana, sempre no período da noite.

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O valor do prêmio pode sofrer alterações até o dia do sorteio, já que depende do resultado do concurso anterior. Caso ninguém acerte a faixa principal, o montante acumula automaticamente, elevando a premiação e aumentando a expectativa dos apostadores.

Em concursos recentes, os valores chegaram a ultrapassar R$ 7 milhões e até atingir cifras maiores em casos de acúmulo consecutivo.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. O jogo mínimo custa R$ 3,50 e permite a escolha de 15 números entre os 25 disponíveis, com premiações também para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 dezenas.

Considerada uma das loterias mais populares do país, a Lotofácil atrai jogadores pela maior probabilidade de acerto em comparação a outras modalidades. Apesar disso, especialistas reforçam que os resultados são totalmente aleatórios, e não há estratégias capazes de garantir vitória.