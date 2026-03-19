Lotomania: veja para qual cidade saiu o prêmio de R$ 5 milhões

A Lotomania chega ao concurso 2901 com prêmio estimado em R$ 5.000.000,00, conforme divulgado para o sorteio desta quarta-feira (18).

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A modalidade segue atraindo apostadores em todo o país por conta de sua dinâmica diferenciada, que permite escolher 50 números entre 100 disponíveis, além da possibilidade de ganhar prêmios ao acertar 20, 19, 18, 17, 16 ou nenhum número.

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Como funciona a Lotomania

A Lotomania se destaca entre as loterias administradas pela Caixa Econômica Federal por oferecer mais chances de premiação em diferentes faixas.

O volante contém 100 números (de 00 a 99)

O apostador marca 50 dezenas

São sorteados 20 números por concurso

Também há prêmio para quem não acerta nenhum número

Confira os números sorteados nesta quarta-feira

Clique aqui e veja os números na íntegra.

Probabilidades e atratividade

Apesar de não ser a loteria com maior premiação acumulada, a Lotomania costuma chamar atenção pelas probabilidades relativamente equilibradas em comparação a outras modalidades.

Entre os destaques: