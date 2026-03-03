Mais de 160 vagas de empregos disponíveis no Sine de Cachoeiro; confira
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo.
Nesta terça-feira (3), o Sine de Cachoeiro está com 161 vagas de emprego disponíveis. Porém, é necessário salientar que as oportunidades são para diferentes setores da economia local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesse sentido, as vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. Desse modo, o Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
Leia também: Comece a semana com emprego! SINE de Anchieta tem 73 vagas abertas
Como se candidatar?
Assim, para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. Nesse sentido, o atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Dessa forma, o atendimento se torna mais ágil e organizado.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726