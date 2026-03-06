Mais uma chance! Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 50 milhões

A Mega-Sena concurso 2980 não registrou apostas vencedoras na faixa principal. O sorteio ocorreu na noite desta quinta-feira (5), em São Paulo. Como resultado, o prêmio principal acumulou e agora está estimado em R$ 50 milhões para o próximo concurso.

A Caixa realizou o sorteio com transmissão oficial e divulgou as seis dezenas sorteadas. Os números revelados foram: 03 – 14 – 27 – 33 – 43 – 45. Contudo, nenhum apostador acertou a sequência completa. Dessa forma, o valor principal continua acumulado e aumenta a expectativa entre os jogadores de todo o país.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, outras apostas garantiram premiação. Na faixa de cinco acertos, 77 apostas conquistaram R$ 24.100,61 cada. Além disso, 5.245 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 583,20.

Agora, a atenção dos apostadores se volta para o próximo sorteio. A Caixa programou o novo concurso da Mega-Sena para sábado (7). Portanto, quem deseja tentar a sorte ainda tem tempo para registrar sua aposta.

Como funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena é considerada a principal loteria do país. O jogo oferece prêmios milionários aos participantes que acertam os seis números sorteados entre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Entretanto, o jogador também pode ganhar prêmios menores. Quem acerta quatro ou cinco números também recebe valores proporcionais ao resultado. Assim, a loteria mantém diferentes faixas de premiação e amplia as possibilidades de ganho.

Para participar, o apostador precisa escolher de 6 a 20 números no volante da lotérica. Quanto maior a quantidade de números selecionados, maior será o valor da aposta. Por outro lado, as chances de ganhar também aumentam.

Recursos para facilitar a aposta

A Mega-Sena oferece algumas opções que tornam o jogo mais prático. Uma delas é a Surpresinha, recurso em que o próprio sistema seleciona os números automaticamente. Dessa maneira, o apostador não precisa escolher manualmente as dezenas.

Outra alternativa é a Teimosinha. Nesse formato, o jogador concorre com a mesma aposta por vários concursos consecutivos. É possível participar por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou até 12 sorteios seguidos.

Essas opções ampliam a comodidade para quem participa com frequência e desejam manter o mesmo jogo em diferentes concursos.

Quanto custa apostar

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6,00. Nesse caso, o jogador escolhe seis números no volante. Contudo, o valor aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas.

Mesmo assim, muitos apostadores optam por marcar mais números. Isso ocorre porque as probabilidades de acerto aumentam conforme cresce a quantidade de combinações registradas no jogo.

Bolão aumenta chances de ganhar

Outra alternativa bastante utilizada pelos jogadores é o Bolão da Mega-Sena. Nesse formato, várias pessoas participam da mesma aposta e dividem o valor investido e, caso ganhem, também repartem o prêmio.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 18,00, enquanto cada cota pode custar a partir de R$ 7,00. O grupo pode reunir entre duas e até cem cotas, dependendo da organização do jogo.

Além disso, cada bolão pode incluir até 10 apostas diferentes, desde que todas tenham a mesma quantidade de números. As cotas podem ser adquiridas diretamente nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa.

Por fim, quem optar pelos bolões digitais precisa ficar atento ao horário. As vendas encerram às 19h30 nos dias em que ocorre o sorteio.

Com o prêmio acumulado em R$ 50 milhões, a expectativa cresce entre os apostadores. Afinal, o próximo concurso da Mega-Sena pode transformar um novo jogador em milionário.