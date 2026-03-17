Makson Côra lança EP conceitual sobre invasão espacial nesta quinta
Composto por cinco faixas inéditas, o novo trabalho marca uma investida visceral de Makson no gênero punk.
O músico Makson Côra deixou os microfones da radiodifusão para mergulhar em uma odisseia sonora espacial. Nesta quinta-feira (19), o artista lança o EP “American Dream da Segunda Divisão”, que chega a todas as plataformas digitais unindo a energia crua do punk rock a narrativas sobre invasões alienígenas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Composto por cinco faixas inéditas, o novo trabalho marca uma investida visceral de Makson no gênero punk. No entanto, o diferencial reside na proposta conceitual centrada na ufologia. Inclusive, através de riffs diretos e letras instigantes, o EP constrói um cenário onde o cotidiano esbarra no desconhecido.
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Dessa forma, o artista transforma teorias sobre o espaço em crônicas acessíveis e irônicas. Confira a tracklist completa:
- American Dream da Segunda Divisão
- Aliens do Lado Oculto da Lua
- Saturno Não Tem Chão
- Fogo no Céu
- Rato Ventania e o Violão Espacial
Produção e colaborações
Gravado no Acrestudio, em Vargem Alta, o projeto contou com a produção de Marcos Tadeu Gabriel, Alex Mesquita Eleutério e do próprio Makson Côra. Além disso, a faixa de encerramento, “Rato Ventania e o Violão Espacial”, traz participações especiais do cantor Rato Ventania e do guitarrista Hick Lopes.
Segundo Makson Côra, essa parceria “adiciona uma camada experimental à estética clássica do punk rock”, comenta.
Portanto, vale destacar ainda que o EP foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, via Secretaria de Cultura e Turismo de Venda Nova do Imigrante.
“American Dream da Segunda Divisão” reafirma a identidade de Makson Côra como um observador atento do mundo — e agora, do universo. O resultado é um equilíbrio preciso entre a urgência do rock e um pano de fundo cósmico inquietante.
- Ouça no Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/artist/6bVrERDD7Hy9UTgrgBlWGN
- Instagram: https://www.instagram.com/maksoncora/
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