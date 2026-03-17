Cultura

Makson Côra lança EP conceitual sobre invasão espacial nesta quinta

Composto por cinco faixas inéditas, o novo trabalho marca uma investida visceral de Makson no gênero punk.

Foto: Divulgação

O músico Makson Côra deixou os microfones da radiodifusão para mergulhar em uma odisseia sonora espacial. Nesta quinta-feira (19), o artista lança o EP “American Dream da Segunda Divisão”, que chega a todas as plataformas digitais unindo a energia crua do punk rock a narrativas sobre invasões alienígenas.

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Composto por cinco faixas inéditas, o novo trabalho marca uma investida visceral de Makson no gênero punk. No entanto, o diferencial reside na proposta conceitual centrada na ufologia. Inclusive, através de riffs diretos e letras instigantes, o EP constrói um cenário onde o cotidiano esbarra no desconhecido.

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Dessa forma, o artista transforma teorias sobre o espaço em crônicas acessíveis e irônicas. Confira a tracklist completa:

  1. American Dream da Segunda Divisão
  2. Aliens do Lado Oculto da Lua
  3. Saturno Não Tem Chão
  4. Fogo no Céu
  5. Rato Ventania e o Violão Espacial

Produção e colaborações

Gravado no Acrestudio, em Vargem Alta, o projeto contou com a produção de Marcos Tadeu Gabriel, Alex Mesquita Eleutério e do próprio Makson Côra. Além disso, a faixa de encerramento, “Rato Ventania e o Violão Espacial”, traz participações especiais do cantor Rato Ventania e do guitarrista Hick Lopes.

Segundo Makson Côra, essa parceria “adiciona uma camada experimental à estética clássica do punk rock”, comenta.

Portanto, vale destacar ainda que o EP foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, via Secretaria de Cultura e Turismo de Venda Nova do Imigrante.

“American Dream da Segunda Divisão” reafirma a identidade de Makson Côra como um observador atento do mundo — e agora, do universo. O resultado é um equilíbrio preciso entre a urgência do rock e um pano de fundo cósmico inquietante.

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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