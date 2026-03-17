Makson Côra lança EP conceitual sobre invasão espacial nesta quinta

O músico Makson Côra deixou os microfones da radiodifusão para mergulhar em uma odisseia sonora espacial. Nesta quinta-feira (19), o artista lança o EP “American Dream da Segunda Divisão”, que chega a todas as plataformas digitais unindo a energia crua do punk rock a narrativas sobre invasões alienígenas.

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Composto por cinco faixas inéditas, o novo trabalho marca uma investida visceral de Makson no gênero punk. No entanto, o diferencial reside na proposta conceitual centrada na ufologia. Inclusive, através de riffs diretos e letras instigantes, o EP constrói um cenário onde o cotidiano esbarra no desconhecido.

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Dessa forma, o artista transforma teorias sobre o espaço em crônicas acessíveis e irônicas. Confira a tracklist completa:

American Dream da Segunda Divisão Aliens do Lado Oculto da Lua Saturno Não Tem Chão Fogo no Céu Rato Ventania e o Violão Espacial

Produção e colaborações

Gravado no Acrestudio, em Vargem Alta, o projeto contou com a produção de Marcos Tadeu Gabriel, Alex Mesquita Eleutério e do próprio Makson Côra. Além disso, a faixa de encerramento, “Rato Ventania e o Violão Espacial”, traz participações especiais do cantor Rato Ventania e do guitarrista Hick Lopes.

Segundo Makson Côra, essa parceria “adiciona uma camada experimental à estética clássica do punk rock”, comenta.

Portanto, vale destacar ainda que o EP foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, via Secretaria de Cultura e Turismo de Venda Nova do Imigrante.

“American Dream da Segunda Divisão” reafirma a identidade de Makson Côra como um observador atento do mundo — e agora, do universo. O resultado é um equilíbrio preciso entre a urgência do rock e um pano de fundo cósmico inquietante.