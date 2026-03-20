Marvvila descobre tumor na orelha e passa por cirurgia
Além da operação para retirar o tumor benigno, Marvvila ainda contou que passou por outros dois procedimentos.
A cantora Marvvila publicou nas redes sociais stories que descobriu um tumor em sua orelha. Após internação e exames, a artista passou por cirurgia para a retirada na última terça-feira (17).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ela contou que sofria de dores intensas nas orelhas e que em certos casos, até sangrava. Além da operação para retirar o tumor benigno, Marvvila ainda contou que passou por outros dois procedimentos.
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Em comunicado enviado ao Estadão, a assessoria de imprensa da cantora explicou que Marvvila fez uma cirurgia para “correção de um desvio de septo e outra para a redução dos cornetos nasais”.
Ela segue em repouso, e a equipe informou que não se trataram de procedimentos de caráter emergencial. A artista retomará seus compromissos a partir de 4 de abril.
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