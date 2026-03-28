Mega-Sena acumula e novo sorteio promete bolada
O prêmio principal segue acumulado e aumenta a expectativa para o concurso deste sábado (28).
A Mega-Sena voltou a acumular e promete movimentar apostadores em todo o país. No último sorteio, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal segue acumulado e aumenta a expectativa para o concurso deste sábado (28).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os números sorteados foram: 06, 14, 28, 31, 56 e 59. Apesar da ausência de vencedores na faixa principal, a loteria segue premiando apostas que acertam quatro ou cinco dezenas. Ainda assim, o grande destaque fica para o valor acumulado, que pode transformar a vida de quem acertar os seis números no próximo sorteio.
Leia também: Três apostas levam prêmio da Lotofácil; ES tem ganhadores
Diante desse cenário, cresce o interesse dos apostadores. Afinal, a Mega-Sena é conhecida por pagar prêmios milionários e atrair jogadores de todo o Brasil. Além disso, a facilidade para participar contribui para o aumento das apostas a cada novo concurso.
Como jogar
Para jogar, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. No entanto, o valor da aposta também aumenta proporcionalmente. Por outro lado, quem busca praticidade pode optar pela “Surpresinha”, em que o sistema seleciona os números automaticamente.
Além disso, existe a opção da “Teimosinha”. Nesse formato, o jogador concorre com a mesma aposta por vários concursos consecutivos. Assim, é possível participar de 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou até 12 sorteios seguidos, sem precisar refazer o jogo a cada rodada.
Enquanto isso, a expectativa para o sorteio deste sábado cresce. Com o prêmio acumulado, a Mega-Sena volta a atrair atenção e movimenta casas lotéricas e plataformas digitais. Portanto, quem deseja tentar a sorte ainda pode registrar sua aposta dentro do prazo estabelecido.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726