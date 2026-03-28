Mega-Sena acumula e novo sorteio promete bolada

A Mega-Sena voltou a acumular e promete movimentar apostadores em todo o país. No último sorteio, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal segue acumulado e aumenta a expectativa para o concurso deste sábado (28).

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Os números sorteados foram: 06, 14, 28, 31, 56 e 59. Apesar da ausência de vencedores na faixa principal, a loteria segue premiando apostas que acertam quatro ou cinco dezenas. Ainda assim, o grande destaque fica para o valor acumulado, que pode transformar a vida de quem acertar os seis números no próximo sorteio.

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Diante desse cenário, cresce o interesse dos apostadores. Afinal, a Mega-Sena é conhecida por pagar prêmios milionários e atrair jogadores de todo o Brasil. Além disso, a facilidade para participar contribui para o aumento das apostas a cada novo concurso.

Como jogar

Para jogar, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. No entanto, o valor da aposta também aumenta proporcionalmente. Por outro lado, quem busca praticidade pode optar pela “Surpresinha”, em que o sistema seleciona os números automaticamente.

Além disso, existe a opção da “Teimosinha”. Nesse formato, o jogador concorre com a mesma aposta por vários concursos consecutivos. Assim, é possível participar de 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou até 12 sorteios seguidos, sem precisar refazer o jogo a cada rodada.

Enquanto isso, a expectativa para o sorteio deste sábado cresce. Com o prêmio acumulado, a Mega-Sena volta a atrair atenção e movimenta casas lotéricas e plataformas digitais. Portanto, quem deseja tentar a sorte ainda pode registrar sua aposta dentro do prazo estabelecido.