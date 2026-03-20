Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões, mas apostadores do ES garantem prêmios na quadra
Embora ninguém tenha cravado as seis dezenas, diversos apostadores do Espírito Santo acertaram a quadra.
A sorte passou perto de muitos brasileiros na noite desta quinta-feira (19). O concurso 2.986 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve ganhadores na faixa principal. Entretanto, o sorteio trouxe motivos para comemorar em solo capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Embora ninguém tenha cravado as seis dezenas, diversos apostadores do Espírito Santo acertaram a quadra. Esses jogadores garantiram um retorno financeiro imediato e mantêm viva a esperança de conquistar o prêmio máximo no próximo concurso.
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Os números da rodada
Os globos da Caixa Econômica Federal liberaram as seguintes dezenas:
01 – 05 – 13 – 26 – 41 – 53
Conforme os dados oficiais, a quina registrou 33 apostas ganhadoras. Cada uma delas receberá o montante de R$ 30.740,63. Já a quadra somou 2.117 vencedores em todo o país. Esses sortudos, incluindo os capixabas, embolsam R$ 789,87 cada.
Expectativa para o próximo sorteio
Devido à ausência de vencedores com seis acertos, o valor acumulou significativamente. Agora, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que acontece neste sábado (21), saltou para R$ 8 milhões.
Esse valor atrai a atenção de quem deseja mudar de vida. Afinal, o montante permite investimentos robustos e a realização de sonhos antigos. Por isso, a movimentação nas lotéricas do estado deve aumentar até o horário do sorteio.
Saiba como jogar e concorrer aos R$ 8 milhões
Participar da Mega-Sena é um processo simples e acessível. Primeiramente, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.
Você pode realizar a sua aposta de três formas principais:
- Lotéricas físicas: Basta comparecer a qualquer unidade credenciada até as 19h do dia do sorteio.
- Portal Loterias Online: O site oficial da Caixa permite apostas digitais com segurança.
- Aplicativo Loterias Caixa: Disponível para smartphones, facilita o jogo sem sair de casa.
Além disso, o jogador pode optar pela “Surpresinha”, onde o sistema escolhe os números automaticamente. Outra alternativa é a “Teimosinha”, que repete o mesmo jogo por dois, quatro ou oito concursos consecutivos. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5,00.
Lembre-se: quanto mais números você marcar, maiores são as chances de ganhar. Contudo, o valor da aposta também sobe proporcionalmente.
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