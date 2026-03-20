Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões, mas apostadores do ES garantem prêmios na quadra

A sorte passou perto de muitos brasileiros na noite desta quinta-feira (19). O concurso 2.986 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve ganhadores na faixa principal. Entretanto, o sorteio trouxe motivos para comemorar em solo capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Embora ninguém tenha cravado as seis dezenas, diversos apostadores do Espírito Santo acertaram a quadra. Esses jogadores garantiram um retorno financeiro imediato e mantêm viva a esperança de conquistar o prêmio máximo no próximo concurso.

Leia também: Concurso 2985 da Mega-Sena: veja o resultado desta quinta

Os números da rodada

Os globos da Caixa Econômica Federal liberaram as seguintes dezenas:

01 – 05 – 13 – 26 – 41 – 53

Conforme os dados oficiais, a quina registrou 33 apostas ganhadoras. Cada uma delas receberá o montante de R$ 30.740,63. Já a quadra somou 2.117 vencedores em todo o país. Esses sortudos, incluindo os capixabas, embolsam R$ 789,87 cada.

Expectativa para o próximo sorteio

Devido à ausência de vencedores com seis acertos, o valor acumulou significativamente. Agora, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que acontece neste sábado (21), saltou para R$ 8 milhões.

Esse valor atrai a atenção de quem deseja mudar de vida. Afinal, o montante permite investimentos robustos e a realização de sonhos antigos. Por isso, a movimentação nas lotéricas do estado deve aumentar até o horário do sorteio.

Saiba como jogar e concorrer aos R$ 8 milhões

Participar da Mega-Sena é um processo simples e acessível. Primeiramente, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

Você pode realizar a sua aposta de três formas principais:

Lotéricas físicas: Basta comparecer a qualquer unidade credenciada até as 19h do dia do sorteio.

Portal Loterias Online: O site oficial da Caixa permite apostas digitais com segurança.

Aplicativo Loterias Caixa: Disponível para smartphones, facilita o jogo sem sair de casa.

Além disso, o jogador pode optar pela “Surpresinha”, onde o sistema escolhe os números automaticamente. Outra alternativa é a “Teimosinha”, que repete o mesmo jogo por dois, quatro ou oito concursos consecutivos. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5,00.

Lembre-se: quanto mais números você marcar, maiores são as chances de ganhar. Contudo, o valor da aposta também sobe proporcionalmente.