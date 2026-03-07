Resultado da Quina movimenta apostadores no país

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta sexta-feira (6), mais um sorteio da Quina. O concurso movimenta milhares de apostadores em todo o país e costuma oferecer prêmios atrativos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além disso, a instituição transmitiu o evento ao vivo pelos canais oficiais na internet. Dessa forma, os jogadores puderam acompanhar a divulgação das dezenas em tempo real.

Leia também: Timemania: a loteria que ajuda seu time e pode pagar milhões

As dezenas sorteadas foram: (confira aqui)

Agora, os apostadores devem conferir seus bilhetes com atenção. Quem acertar os cinco números garante o prêmio principal. No entanto, a Quina também distribui prêmios para quem acerta quatro, três ou dois números. Assim, a modalidade amplia as chances de premiação.

Caso nenhum apostador acerte as cinco dezenas, o prêmio acumula automaticamente para o próximo concurso. Por isso, valores mais altos costumam aumentar o interesse dos jogadores em todo o país.

Como funciona a Quina

A Quina é uma das loterias mais tradicionais das Loterias Caixa. No jogo, o apostador escolhe de cinco a quinze números entre os 80 disponíveis no volante.

A aposta mínima permite marcar cinco números. Nesse caso, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de uma em mais de 24 milhões. No entanto, quem marca mais números aumenta as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também cresce.

Além disso, o apostador pode utilizar recursos disponíveis no sistema da loteria. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Onde apostar e como receber o prêmio

Os interessados podem registrar suas apostas até as 19h do dia do sorteio. Além disso, é possível apostar em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

Caso o apostador seja premiado, ele deve resgatar o valor em até 90 dias após o sorteio. Prêmios menores podem ser retirados diretamente nas lotéricas. Já valores maiores precisam ser pagos em agências da Caixa.

Por fim, a Caixa orienta os apostadores a conferirem os resultados apenas em canais oficiais. Além disso, a instituição recomenda que os jogadores façam suas apostas com responsabilidade, considerando as reais probabilidades de ganho.