Mega-Sena sorteia R$ 160 milhões hoje: saiba como jogar

A Mega-Sena traz uma grande oportunidade de mudar de vida nesta terça-feira, 3 de março. Desse modo, o concurso 2979 promete um prêmio estimado de R$ 160 milhões. O sorteio ocorrerá às 21h, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como jogar e aumentar suas chances

Nesse sentido, a Mega-Sena é a loteria que oferece uma chance única de se tornar milionário, pagando prêmios milionários para quem acertar os 6 números sorteados. No entanto, você também pode ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Passos para participar:

Escolha seus números: marque entre 6 e 20 números no volante.

Surpresinha: Deixe o sistema escolher os números para você. Uma opção prática para quem prefere não escolher os números manualmente.

Teimosinha: Para aumentar suas chances, você pode concorrer com a mesma aposta em 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Bolão da Mega-Sena: aposte em grupo e multiplique suas chances

Além disso, outra opção interessante para quem deseja aumentar as probabilidades de ganhar é participar do Bolão da Mega-Sena. Assim, essa modalidade permite que você aposte em grupo, o que pode aumentar as chances de sucesso. O processo é simples e fácil:

Preço acessível: O preço mínimo de um bolão é de R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00.

Flexibilidade: Você pode formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas, realizando até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Facilidade de compra: As cotas podem ser adquiridas diretamente nas lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA. Para os bolões organizados pelas lotéricas, há uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Horário de venda: As vendas de bolões digitais encerram às 19h30 no dia do sorteio.