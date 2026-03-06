Meneguelli recebe "benção" de Kassab e vai disputar vaga para o Senado pelo PSD
A articulação para a filiação foi intermediada pelo prefeito de Colatina e presidente estadual do PSD no Espírito Santo, Renzo Vasconcelos.
O deputado estadual e ex-prefeito de Colatina, Sergio Meneguelli, oficializou nesta quinta-feira (5) sua saída do Republicanos e filiação ao Partido Social Democrático (PSD). O ato ocorreu em São Paulo, durante um almoço com o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.
A articulação para a filiação foi intermediada pelo presidente estadual do PSD no Espírito Santo, Renzo Vasconcelos. Com a mudança partidária, Meneguelli passa a ser apresentado pela sigla como pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026.
Durante o encontro, Kassab gravou um vídeo divulgado nas redes sociais do partido para anunciar a chegada do parlamentar ao PSD. No pronunciamento, o dirigente destacou a trajetória política de Meneguelli e afirmou que a filiação fortalece o partido no Espírito Santo.
“O PSD, de norte a sul, do Leste ao Oeste do Brasil, festeja a filiação do Serginho Menengue no PSD do Espírito Santo. Vem para somar, vem para ajudar o Espírito Santo, vem para fazer a diferença no Congresso Nacional. Serginho Menenguelli já foi prefeito, um excelente prefeito, hoje é deputado estadual, e vem para se apresentar junto ao Espírito Santo como pré-candidato a senador”, afirmou Kassab.
Tapete puxado
Nas eleições de 2022, o então filiado ao Republicanos e ex-prefeito de Colatina, Sergio Meneguelli, chegou a se colocar como pré-candidato ao Senado. À época, ele afirmou que houve movimentações para “puxar o tapete” de sua candidatura.
O parlamentar apontou o ex-senador Magno Malta como responsável pela articulação que teria inviabilizado sua participação na corrida eleitoral. Meneguelli acabou não sendo confirmado na disputa pela legenda, que lançou como candidato ao Senado o então presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos).
Bacharel em Direito, Menenguelli foi vereador por quatro mandatos em Colatina (1983-88; 2005-08; 2009-12; 2013-16) e prefeito do município (2017-2020). É o deputado estadual eleito com a maior votação da história capixaba, obtendo 138.523 votos em 2022.
