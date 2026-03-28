Militares desarticulam comércio de drogas em Jerônimo Monteiro

Uma ação dos policiais militares do 3º Batalhão, realizada neste sábado (27), resultou na apreensão de drogas e na condução de um suspeito em Jerônimo Monteiro.

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Durante patrulhamento ostensivo, a guarnição foi acionada por transeuntes, que relataram a ocorrência de tráfico de drogas nas proximidades de um campo. Diante da denúncia, os militares se deslocaram imediatamente até o local indicado.

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Ao chegarem, os policiais visualizaram quatro indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram rapidamente abordados pela equipe.

No local, os militares apreenderam 50 pedras de crack, além de uma porção maior da mesma droga, pesando aproximadamente 5,93 gramas. Também foram recolhidas duas buchas grandes de maconha e a quantia de R$ 149,50 em dinheiro.

Diante dos fatos, o proprietário da residência, juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Alegre, onde ficou à disposição da autoridade policial para as medidas cabíveis.