Mimoso do Sul: acidente na ES-177 termina com morte de motociclista
A Polícia Científica esteve na rodovia para realizar os procedimentos de perícia. Após a análise, o corpo foi removido e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro
Um homem morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta na ES-177, conhecida como rodovia Sebastião Tâmara, no município de Mimoso do Sul.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O fato ocorreu neste sábado (28). De acordo com a Polícia Militar, o motociclista bateu em uma árvore após perder o controle da direção do veículo. A vítima morreu no local.
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A Polícia Científica esteve na rodovia para realizar os procedimentos de perícia. Após a análise, o corpo foi removido e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exames antes de ser liberado aos familiares.
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