Inmet emite alerta de chuvas fortes para três cidades do Espírito Santo
Chuva intensa e ventos fortes provocam riscos de alagamentos e cortes de energia; medidas de precaução devem ser seguidas
O Inmet emitiu um aviso de alerta amarelo para o Espírito Santo, com previsão de chuvas intensas nesta segunda-feira (2).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O alerta, que começou às 9h30min e vai até 23h59min do mesmo dia, alerta a população para chuvas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos fortes que podem atingir 40 a 60 km/h.
Leia também: Estado fecha fevereiro com o menor número de homicídios em quase 30 anos
Segundo o Inmet, os riscos incluem corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é classificado como perigo potencial, o que significa que, embora o risco seja baixo, é importante se prevenir.
Medidas de precaução
As autoridades orientam a população a tomar algumas precauções durante o alerta:
- Evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e descargas elétricas.
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, que podem ser afetadas pelo vento.
- Desligue aparelhos eletrônicos da tomada para evitar danos causados por descargas elétricas.
Além disso, os moradores devem estar atentos a possíveis alagamentos e dificuldades de trânsito causadas pelas chuvas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em alerta e prontos para atuar em caso de necessidade. Contudo, em caso de risco, a população pode buscar mais informações pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).
Cidades em alerta
O alerta amarelo abrange algumas cidades do Espírito Santo, entre elas:
- Conceição da Barra
- Montanha
- Mucurici
Essas regiões devem ficar atentas aos possíveis impactos do clima severo. A população deve se manter informada sobre as condições do tempo e seguir as orientações das autoridades.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726