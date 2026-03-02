Inmet emite alerta de chuvas fortes para três cidades do Espírito Santo

O Inmet emitiu um aviso de alerta amarelo para o Espírito Santo, com previsão de chuvas intensas nesta segunda-feira (2).

O alerta, que começou às 9h30min e vai até 23h59min do mesmo dia, alerta a população para chuvas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos fortes que podem atingir 40 a 60 km/h.

Segundo o Inmet, os riscos incluem corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta é classificado como perigo potencial, o que significa que, embora o risco seja baixo, é importante se prevenir.

Medidas de precaução

As autoridades orientam a população a tomar algumas precauções durante o alerta:

Evite se abrigar debaixo de árvores , pois há risco de queda de galhos e descargas elétricas.

, pois há risco de queda de galhos e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda , que podem ser afetadas pelo vento.

ou , que podem ser afetadas pelo vento. Desligue aparelhos eletrônicos da tomada para evitar danos causados por descargas elétricas.

Além disso, os moradores devem estar atentos a possíveis alagamentos e dificuldades de trânsito causadas pelas chuvas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em alerta e prontos para atuar em caso de necessidade. Contudo, em caso de risco, a população pode buscar mais informações pelos telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Cidades em alerta

O alerta amarelo abrange algumas cidades do Espírito Santo, entre elas:

Conceição da Barra

Montanha

Mucurici

Essas regiões devem ficar atentas aos possíveis impactos do clima severo. A população deve se manter informada sobre as condições do tempo e seguir as orientações das autoridades.