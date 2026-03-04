Morador de Cachoeiro cria vaquinha para custear cirurgia urgente no quadril

João Victor Silva Grilo, de 29 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, vive um momento delicado. Diagnosticado com osteonecrose, ele precisa passar por uma cirurgia urgente no quadril. Para custear o procedimento, ele criou uma vaquinha solidária com meta de R$ 40 mil.

A osteonecrose provoca a morte de parte do tecido ósseo por falta de circulação sanguínea adequada. Assim, quando o osso deixa de receber sangue suficiente, ele enfraquece, sofre desgaste e pode até colapsar. Como consequência, surgem dores intensas e dificuldade de movimento.

Mesmo com exames e acompanhamento médico, os profissionais não conseguiram identificar a causa exata da doença. Embora tenha sofrido acidentes ao longo da vida, desde a infância até a fase adulta, nenhum ocorreu exatamente na região afetada. Em alguns casos, a condição surge sem um motivo claramente definido.

Dor constante e limitações na rotina

João Victor relata que o processo tem sido difícil. Ele sente dores frequentes e convive com ansiedade. Além disso, a limitação física interfere diretamente na rotina.

Desde o início do tratamento, ele utiliza muletas para evitar sobrecarregar a perna e impedir o avanço do desgaste ósseo. A mobilidade reduzida impacta tarefas simples do dia a dia. Também afeta o convívio familiar e a qualidade de vida.

Cirurgia precisa acontecer o quanto antes

Devido às dores intensas e às limitações crescentes, João afirma que precisa realizar a cirurgia o mais rápido possível. A expectativa é fazer o procedimento ainda em março. No entanto, ele depende da arrecadação para não adiar a intervenção.

Por isso, decidiu mobilizar amigos, familiares e a comunidade de Cachoeiro por meio da vaquinha solidária. Ele reforça que qualquer contribuição faz diferença.

Esperança de recuperar a qualidade de vida

João acredita que a cirurgia pode transformar sua realidade. A principal expectativa é recuperar os movimentos sem dor, que hoje representa seu maior obstáculo.

Após o procedimento, ele sabe que precisará de cuidados. Ainda assim, espera uma melhora significativa na mobilidade e na autonomia.

O maior plano para o futuro é retomar a qualidade de vida. Ele quer voltar às atividades, estar mais presente com a família e seguir em frente com saúde e disposição.

Enquanto isso, a campanha segue ativa. E, segundo João, cada ajuda representa um passo a mais rumo à recuperação.

Como ajudar

Por fim, as doações podem ser feitas diretamente pelo Pix de João Victor ou por meio do Pix oficial da vaquinha.

Chave Pix da vaquinha: [email protected]

Chave Pix bancária: 06049660751

Banco Sicredi X

Titular: João Victor Silva Grillo



