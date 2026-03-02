Morre Adriana Araújo, ícone do samba mineiro, aos 49 anos

A cantora Adriana Araújo, uma das principais vozes do samba em Minas Gerais, morreu nesta segunda-feira (2), aos 49 anos. A informação foi confirmada em suas redes sociais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

“Adriana foi muito mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor. O samba sentirá profundamente sua ausência, mas não apenas ele. Sentirão falta todos que um dia receberam seu carinho, sua escuta atenta e seu caloroso abraço”, diz o comunicado.

Leia também: 30 anos sem os Mamonas Assassinas: o legado irreverente que nunca morreu

Segundo a assessoria da artista, ela passou mal em casa na noite do último sábado, 28, e foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após um desmaio. Em seguida, foi transferida para o Hospital Odilon Behrens, na capital mineira. Depois de exames, foi constatado um aneurisma cerebral que provocou uma hemorragia de grande extensão. Desde então, Adriana estava intubada e em coma, em estado grave.

Ela deixa o marido, Evaldo, e um filho, Daniel. “Sua presença ficará eternamente em nossos corações e também registrada nas plataformas onde compartilhou sua arte, permitindo que sua voz continue ecoando e tocando vidas para sempre”, continua o comunicado. “Neste momento de dor, pedimos orações e boas energias para seu filho Daniel e para seu marido Evaldo, para que encontrem força e amparo.”

Nascida na comunidade Pedreira Prado Lopes (PPL), na região da Lagoinha, em BH, Adriana tem origem em uma área historicamente ligada ao samba na capital mineira. Compositora e intérprete, ela demonstrava interesse na música desde a infância, e passou a ganhar destaque local em 2008, quando foi convidada a interpretar Nasci para Cantar e Sonhar, clássico de Dona Ivone Lara, em um show.

Desde então, integrou o grupo Simplicidade do Samba e tornou-se figura marcada em rodas de samba. Assumiu carreira solo em 2020, e lançou o álbum autoral Minha Verdade. Já dividiu palco com nomes consagrados, como Jorge Aragão, Leci Brandão, Fabiana Cozza, Diogo Nogueira e Arlindinho.