Morre Chuck Norris, astro de filmes de ação, aos 86 anos

Morreu aos 86 anos o ator Chuck Norris, astro de filmes de ação e de artes marciais. O ator havia sido hospitalizado no Havaí entre a última quarta-feira (18), e a quinta (19). A morte foi confirmada por sua família em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (20).

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No texto, a família comunica que o falecimento ocorreu na manhã da quinta, e que o artista preferia que as circunstâncias não fossem reveladas.

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“É com pesar que nossa família comunica o falecimento de nosso amado Chuck Norris na manhã de ontem. Embora ele preferisse manter as circunstâncias em privado, por favor saibam que ele estava cercado de sua família em paz”, começa a publicação.

“Para o mundo, ele era um artista marcial, ator, e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido devoto, um pai amoroso e um avô, irmão incrível e o coração de nossa família.

Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que ama. Através de seu trabalho, disciplina e gentileza, ele inspirou milhões ao redor do mundo e deixa um impacto duradouro em muitas vidas.”

Vida e carreira

Conhecido como uma estrela das artes marciais, Carlos Ray Norris nasceu no Estado de Oklahoma, nos EUA, no dia 10 de março de 1940. Filho de Ray, um caminhoneiro e caminhoneiro, e Wilma, que fazia bicos para ajudar a sustentar a família, ele começou sua trajetória quando se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos, em 1958, e ganhou o apelido de Chuck ao ser enviado para uma base aérea na Coreia do Sul. Quando retornou aos EUA e foi dispensado do serviço militar, em 1962, abriu uma escola de caratê e embarcou na carreira como lutador profissional.

Sua transição para o cinema começou ainda na década de 1960, quando conheceu Bruce Lee durante um torneio em Nova York em 1967, e os dois se tornaram amigos. Lee acabou convidando Norris para interpretar um guarda-costas no filme Arma Secreta contra Matt Helm (1968).

Em 1972, se reencontrou com Lee nas telas quando interpretou seu nêmesis em O Voo do Dragão, e o sucesso de público e bilheteria alçou Norris à carreira internacional. Mais tarde, títulos como O Comboi da Carga Pesada (1977), Os Bons se Vestem de Negro (1978) e Ajuste de Contas (1981) ajudaram a sedimentar seu espaço.

Ao contrário de outros atores que faziam filmes que envolviam artes marciais, Norris de fato era um profissional no segmento, faixa preta em caratê, tang soo do e taekwondo, o que se destacava um grande diferencial em sua carreira. Outros títulos que se seguiram incluem a franquia Braddock: O Super Comando, inspirada em fantasias de resgate de prisioneiros de guerra, além de Código de Silêncio (1985), Comando Delta (1986) e Os Aventureiros do Fogo (1986).

Walker, Texas Ranger

A verdadeira popularização de Chuck Norris como um ícone da cultura pop e figura que, por décadas, simbolizou o indestrutível no audiovisual, veio com a popular série Walker, Texas Ranger.

Na trama, Norris interpretou Cordell Walker, um fuzileiro naval que se torna um Ranger, espécie de policial, no Estado do Texas. A série, que evocava características de um clássico faroeste e chegou a ser comparada a Gunsmoke, ficou no ar por nove temporadas e 200 episódios, resultando também em um telefilme lançado em 2005.

Em anos recentes, se uniu a figuras como Sylvester Stallone em Os Mercenários 2 (2012), apareceu na série de TV Havaí Cinco-0 (2020) e protagonizou o filme de ação e ficção científica Agent Recon (2024), seu último trabalho.

Nos anos recentes, ele também foi associado a memes conhecidos como “Norris Facts”, piadas que retratam o ator como uma figura indestrutível e capaz de realizar feitos absurdos, como: “Chuck Norris não dorme. Ele espera”, e “Chuck Norris contou até o infinito. Duas vezes.”

Norris casou-se duas vezes, a primeira com Dianne Holechek, em 1958, e a segunda com a ex-modelo Gena OKelley, em 1998. Ele deixa a esposa e cinco filhos: Mike, Dina, Eric, Danilee e Dakota.