Motorista desvia de suposta ameaça e provoca acidente em Cachoeiro; veja vídeo

A Polícia Militar atendeu, na noite deste sábado (28), a um acidente entre carro e motocicleta na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo relato do motorista do carro, de 21 anos, ele seguia pela via quando uma motocicleta o ultrapassou. De acordo com ele, a passageira teria feito menção de apontar um objeto semelhante a uma arma de fogo em sua direção.

Diante da situação, o condutor afirmou que se assustou. Em seguida, ele desviou para a contramão e, consequentemente, colidiu com outra motocicleta que trafegava no sentido oposto.

O motociclista atingido, de 35 anos, foi arremessado ao solo. O Samu prestou socorro e o encaminhou ao Hospital Santa Casa.

Além disso, os policiais constataram que a motocicleta estava com o licenciamento em atraso. Por esse motivo, a equipe removeu o veículo ao pátio credenciado.

O motorista do automóvel realizou o teste do etilômetro. O resultado apontou negativo para ingestão de álcool. Ainda assim, os militares o conduziram à delegacia para prestar esclarecimentos.