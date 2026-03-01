Segurança

Motorista desvia de suposta ameaça e provoca acidente em Cachoeiro; veja vídeo

Motorista afirmou que se assustou após suposta ameaça e acabou invadindo a contramão

acidente em Cachoeiro
Foto: Redes Sociais

A Polícia Militar atendeu, na noite deste sábado (28), a um acidente entre carro e motocicleta na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
VÍDEO: REDES SOCIAIS

Segundo relato do motorista do carro, de 21 anos, ele seguia pela via quando uma motocicleta o ultrapassou. De acordo com ele, a passageira teria feito menção de apontar um objeto semelhante a uma arma de fogo em sua direção.

Leia também: VÍDEO | Motociclista fica ferido em grave acidente em Cachoeiro

Diante da situação, o condutor afirmou que se assustou. Em seguida, ele desviou para a contramão e, consequentemente, colidiu com outra motocicleta que trafegava no sentido oposto.

O motociclista atingido, de 35 anos, foi arremessado ao solo. O Samu prestou socorro e o encaminhou ao Hospital Santa Casa.

Além disso, os policiais constataram que a motocicleta estava com o licenciamento em atraso. Por esse motivo, a equipe removeu o veículo ao pátio credenciado.

O motorista do automóvel realizou o teste do etilômetro. O resultado apontou negativo para ingestão de álcool. Ainda assim, os militares o conduziram à delegacia para prestar esclarecimentos.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimSegurança

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por