VÍDEO | Motociclista fica ferido em grave acidente em Cachoeiro
Não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.
Um motociclista ficou ferido após colidir contra um veículo de passeio, no último sábado (28), na Avenida Dr. Aristides Campos, no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, o homem ficou bastante ferido. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); no entanto, até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para obter detalhes da ocorrência. Mais informações em breve.
