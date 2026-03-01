Segurança

VÍDEO | Motociclista fica ferido em grave acidente em Cachoeiro

Não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Santa Casa Cachoeiro
Foto: Divulgação

Um motociclista ficou ferido após colidir contra um veículo de passeio, no último sábado (28), na Avenida Dr. Aristides Campos, no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
VÍDEO: REDES SOCIAIS

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, o homem ficou bastante ferido. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); no entanto, até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Leia também: Videomonitoramento de Marataízes reforça combate ao crime no Sul do ES

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para obter detalhes da ocorrência. Mais informações em breve.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimSegurança

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por