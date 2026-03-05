Mudança no tempo surpreende parte do ES nesta quinta

A previsão do tempo no Espírito Santo indica mudanças pontuais nas condições climáticas nesta quinta-feira. A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva na madrugada e pela manhã no litoral norte.

No entanto, ao longo do dia, o tempo permanece aberto na maior parte do estado. Além disso, as temperaturas máximas apresentam leve elevação, enquanto o vento sopra com intensidade fraca.

No Norte do estado, a previsão aponta variação de nuvens e ocorrência de chuva isolada. Já no sul da Região Noroeste, não há previsão de chuva. Nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória, o tempo segue estável.

Previsão do tempo no Espírito Santo por região

Na Grande Vitória, o dia será de poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 19 °C e 32 °C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, o cenário também permanece estável. O céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 19 °C e a máxima de 34 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros variam entre 16 °C e 30 °C.

Na Região Serrana, o tempo segue firme. O céu apresenta poucas nuvens ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 20 °C e 31 °C. Nas áreas altas, a mínima será de 15 °C e a máxima de 30 °C.

Por outro lado, na Região Norte, o céu terá variação de nuvens e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas oscilam entre 22 °C e 33 °C.

Na Região Noroeste, a previsão também indica variação de nuvens e chuva isolada. Contudo, no sul da região, não há previsão de precipitação. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 20 °C e a máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 18 °C e 31 °C.

Já na Região Nordeste, o dia começa com chuva rápida no litoral durante a madrugada e a manhã. Nas demais áreas, pode ocorrer chuva isolada. As temperaturas ficam entre 21 °C e 32 °C.

Assim, a previsão do tempo no Espírito Santo aponta instabilidade concentrada no Norte, enquanto o restante do estado mantém predomínio de tempo seco e temperaturas elevadas.