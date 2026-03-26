Mudanças na iluminação pública transformam pontos de Marataízes

A iluminação pública em Marataízes passa por melhorias em diferentes regiões da cidade. A Prefeitura iniciou intervenções com foco na segurança e na eficiência do sistema.

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As ações são conduzidas pelo Setor de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMOU). O objetivo é modernizar estruturas e reduzir falhas no serviço.

Na região da Lagoa do Meio, por exemplo, as equipes implantam um novo sistema de iluminação. Para isso, substituem postes metálicos por estruturas de concreto.

Além disso, os técnicos instalam uma nova rede aérea no local. Essa medida aumenta a durabilidade dos equipamentos e reduz o risco de furtos.

Enquanto isso, a Prefeitura busca evitar interrupções frequentes causadas por vandalismo. Com isso, o sistema se torna mais estável e seguro para a população.

Iluminação pública em Marataízes recebe novas intervenções

A iluminação pública em Marataízes também passa por mudanças na Avenida Beira-Mar. A área abrange as praias da Barra e Cidade Nova.

No local, as equipes removem postes de concreto que apresentavam desgaste. Essas estruturas estavam instaladas no calçadão e ofereciam riscos a pedestres.

Diante disso, os profissionais realizam a retirada e o reposicionamento dos postes. A relocação ocorre de forma provisória para o lado oposto da via.

Além disso, a ação corrige problemas relacionados à instalação inadequada anterior. A medida busca garantir maior segurança para moradores e turistas.

Enquanto isso, a Secretaria reforça a importância da participação da população. Moradores podem solicitar serviços ou relatar problemas diretamente ao setor responsável.

Os pedidos podem ser feitos por telefone, e-mail ou atendimento presencial. O setor funciona de segunda a sexta-feira, com horários definidos para atendimento.

Além disso, o canal direto com a população contribui para a agilidade nos atendimentos. Dessa forma, a Prefeitura consegue identificar demandas com mais rapidez.

Por fim, a iluminação pública em Marataízes segue como prioridade da gestão municipal. As intervenções buscam melhorar a qualidade do serviço e ampliar a segurança urbana.

Com isso, a cidade avança na modernização da infraestrutura e no atendimento às necessidades da população.