Mulher é detida com 75 pedras de crack em Apiacá
A suspeita foi conduzida, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim
Uma ação da Força Tática, do 9° Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, resultou na apreensão de drogas e na detenção de uma suspeita de tráfico de entorpecentes, na noite da última quinta-feira (27), no bairro José Henriques, em Apiacá.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante patrulhamento na região, equipes da 15ª Companhia Independente intensificaram o policiamento após denúncias sobre a atuação de um indivíduo envolvido com o comércio ilegal de drogas no local.
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Ao longo das diligências, os policiais localizaram uma mulher, identificada pelas iniciais J. E. Ela apresentava características semelhantes às descritas nas denúncias.
Durante a abordagem, os militares encontraram 75 pedras de crack e um pino de cocaína, todos já prontos para comercialização, além de dois aparelhos celulares.
Diante da situação, os militares conduziram a suspeita, juntamente com o material, para a Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.
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