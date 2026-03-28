Segurança

Mulher é detida com 75 pedras de crack em Apiacá

A suspeita foi conduzida, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim

Foto: Divulgação / PMES

Uma ação da Força Tática, do 9° Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, resultou na apreensão de drogas e na detenção de uma suspeita de tráfico de entorpecentes, na noite da última quinta-feira (27), no bairro José Henriques, em Apiacá.

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Durante patrulhamento na região, equipes da 15ª Companhia Independente intensificaram o policiamento após denúncias sobre a atuação de um indivíduo envolvido com o comércio ilegal de drogas no local.

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Ao longo das diligências, os policiais localizaram uma mulher, identificada pelas iniciais J. E. Ela apresentava características semelhantes às descritas nas denúncias.

Durante a abordagem, os militares encontraram 75 pedras de crack e um pino de cocaína, todos já prontos para comercialização, além de dois aparelhos celulares.

Diante da situação, os militares conduziram a suspeita, juntamente com o material, para a Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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