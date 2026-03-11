Mulher é esfaqueada após discussão em Piúma

Uma ocorrência registrada na noite de terça-feira (10) resultou em uma mulher esfaqueada em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu no bairro Monte Aghá e agora será investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe recebeu um chamado para atender a ocorrência e seguiu imediatamente para o local indicado. Assim que chegaram, os policiais encontraram a vítima ferida após o ataque com arma branca.

De acordo com os militares, um homem teria atingido a mulher durante uma discussão. No entanto, o suspeito fugiu antes da chegada da equipe policial e não foi localizado durante as buscas realizadas na região.

Ainda conforme a Polícia Militar, os agentes realizaram diligências nas proximidades com o objetivo de identificar o autor do ataque. Contudo, até o momento, os policiais não conseguiram encontrar o suspeito envolvido no caso.

As autoridades também não divulgaram detalhes sobre a possível relação entre a vítima e o homem apontado como responsável pelo ataque. Além disso, a identidade dos envolvidos permanece sob sigilo.

Investigação sobre mulher esfaqueada em Piúma

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso de mulher esfaqueada em Piúma. A Delegacia de Polícia de Piúma conduz o inquérito e coordena as diligências iniciais.

De acordo com a corporação, os investigadores já iniciaram os primeiros procedimentos para reunir informações que esclareçam o ocorrido. Para isso, a equipe coleta depoimentos e analisa elementos que possam indicar a dinâmica do ataque.

No entanto, para preservar o andamento das apurações, a Polícia Civil optou por não divulgar detalhes adicionais neste momento. Além disso, a instituição ainda não confirmou se já possui informações que levem à identificação do suspeito.

A corporação também informou que continuará o trabalho investigativo nos próximos dias. O objetivo é localizar o autor do ataque e esclarecer as circunstâncias do episódio registrado no bairro Monte Aghá.

Até agora, a polícia não efetuou nenhuma prisão. Entretanto, a investigação sobre o caso de mulher esfaqueada em Piúma segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das apurações.