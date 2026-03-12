Mulher fica ferida após agressão a pauladas em Cachoeiro

Uma tentativa de feminicídio em BNH de Baixo deixou uma mulher ferida na manhã desta quinta-feira (12). A ocorrência foi registrada na Rua Pedro Vargas, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma denúncia de agressão contra uma mulher.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima com ferimentos provocados por agressões físicas.

Segundo relatos iniciais, o agressor utilizou um pedaço de madeira para atacar a mulher. O filho da vítima informou aos policiais que o homem agrediu sua mãe.

De acordo com o relato, o agressor atingiu a vítima principalmente na cabeça e nos braços. Logo após o ataque, o suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia.

Diante da situação, os militares solicitaram atendimento médico para a vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao endereço e prestou os primeiros socorros.

Tentativa de feminicídio em BNH de Baixo

Após a tentativa de feminicídio em BNH de Baixo, os socorristas avaliaram o estado de saúde da vítima.

Em seguida, os profissionais encaminharam a mulher para atendimento médico em uma unidade hospitalar. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava lesões na cabeça e nos membros superiores.

Durante a ocorrência, os policiais também localizaram o pedaço de madeira utilizado na agressão. Os militares apreenderam o objeto e o encaminharam ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) para registro da ocorrência.

Enquanto isso, as equipes policiais iniciaram diligências para localizar o suspeito. De acordo com as informações levantadas, o homem fugiu em direção ao distrito de Rive, no município de Alegre.

Posteriormente, as autoridades receberam a informação de que o suspeito havia tirado a própria vida após o crime. As circunstâncias da morte do agressor também passaram a ser acompanhadas pelas autoridades responsáveis.

Apesar da violência registrada durante a tentativa de feminicídio em BNH de Baixo, a vítima recebeu atendimento médico após o ataque.

Agora, a Polícia Civil deverá conduzir a investigação para esclarecer todos os detalhes da ocorrência. Além disso, as autoridades devem analisar as circunstâncias que antecederam a agressão registrada na região.