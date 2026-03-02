VÍDEO | Motorista perde controle e capota veículo na ES-181, em Alegre

Um motorista ficou ferido após um acidente na ES-181 em Muniz Freire, na tarde do último domingo (1º)..

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo informações preliminares, o condutor perdeu o controle do veículo enquanto trafegava pela rodovia. Em seguida, o carro capotou na pista. Com o impacto, o motorista foi lançado para fora da pista.

Leia também: Guaçuí completa 336 dias sem registrar homicídios

Logo após o acidente, pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos. Além disso, elas isolaram a área e sinalizaram a pista para evitar novos acidentes. Em seguida, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe do Samu chegou rapidamente ao local. Posteriormente, os socorristas encaminharam a vítima para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista.