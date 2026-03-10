Segurança

Muro desaba, atinge casa e deixa morador ferido em Vargem Alta

Estrutura de residência vizinha cedeu, atingiu sala e quarto da casa e obrigou família a deixar o imóvel.

muro desaba em Vargem Alta
Foto: Defesa Civil

Um homem ficou ferido depois que parte de um muro desabou e atingiu a casa onde ele mora, na localidade de Morro da Formiga, em Vargem Alta, na noite de segunda-feira (9).

De acordo com a Defesa Civil foi necessário interditar o imóvel por questões de segurança. Além disso, o órgão informou que muro que cedeu pertence a uma residência vizinha situada em um ponto mais elevado do terreno. A casa atingida fica em uma área abaixo. Com o impacto, a estrutura atingiu um quarto e a sala da residência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro ao morador. Em seguida, os profissionais encaminharam o homem para o pronto-socorro do município. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

O homem mora no imóvel com a esposa e três filhos. Após o desabamento, a família precisou deixar a residência e buscou abrigo na casa de um vizinho.

De acordo com a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Assistência Social acompanha a situação da família. O órgão também forneceu colchões e roupas, já que os moradores não podem retornar ao imóvel interditado.

Uma nova vistoria na residência está prevista para esta terça-feira (10), quando as equipes devem avaliar as condições estruturais do local.

