VÍDEO | Carreta-cegonha pega fogo e interdita BR-101 no ES

Incêndio atingiu parte da carga de veículos e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

carreta-cegonha pega fogo em Fundão
Foto: Redes Sociais

Uma carreta-cegonha pegou fogo na localidade de Fundão, no Espírito Santo, nesta terça-feira (10). O veículo transportava vários carros no momento em que as chamas começaram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. O fogo atingiu parte da carga de veículos que estava sendo transportada.

A Ecovias Capixaba interditou totalmente o trecho para garantir a segurança dos motoristas que passam pela rodovia. Além disso, a concessionária informou que auxilia no combate ao incêndio.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas.

