VÍDEO | Carreta-cegonha pega fogo e interdita BR-101 no ES
Incêndio atingiu parte da carga de veículos e mobilizou o Corpo de Bombeiros.
Uma carreta-cegonha pegou fogo na localidade de Fundão, no Espírito Santo, nesta terça-feira (10). O veículo transportava vários carros no momento em que as chamas começaram.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. O fogo atingiu parte da carga de veículos que estava sendo transportada.
Leia também: Colisão entre carretas na BR 101 deixa um morto em Rio Novo do Sul
A Ecovias Capixaba interditou totalmente o trecho para garantir a segurança dos motoristas que passam pela rodovia. Além disso, a concessionária informou que auxilia no combate ao incêndio.
Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726